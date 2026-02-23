हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
पंजाब में ASI और होम गार्ड की गोली मारकर हत्या, परिवार ने निष्पक्ष जांच और शहीद दर्जा देने की मांग की

Punjab News: गुरदासपुर में दो पुलिसकर्मियों को हत्या के बाद परिवार ने अफवाहें खारिज करते हुए निष्पक्ष जांच और शहीद का दर्जा देने की मांग की. पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है.

By : एबीपी पंजाबी डेस्क | Edited By: अभिषेक कुमार | Updated at : 23 Feb 2026 03:31 PM (IST)
Preferred Sources

Gurdaspur News: पंजाब के गुरदासपुर में दो पुलिसकर्मियों को गोली मारकर हत्या कर दी गई. सुबह लगभग 1 बजे हमलावर भारत-पाकिस्तान सीमा से डेढ़ किलोमीटर दूर स्थित अद्यां गांव पुलिस चौकी में दाखिल हुए और एक के बाद एक 6 गोलियां चलाईं, जिससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई.

बता दें कि थाना दोरांगला के अंतर्गत आने वाली गांव अद्यां की पुलिस चौकी में होमगार्ड के जवान अशोक कुमार और पंजाब पुलिस के एएसआई गुरनाम सिंह के संदिग्ध हालात में शव मिलने के बाद मामला और गंभीर हो गया है. इस घटना के बाद अब दोनों कर्मचारियों के परिवारों ने भी मीडिया के सामने अपना बयान जारी किया गया है.

परिवार ने अफवाहों को खारिज किया

परिवार के सदस्यों ने मांग की है कि मामले की बारीकी से और निष्पक्ष जांच की जाए. उन्होंने कहा कि जो अफवाहें फैल रही हैं कि दोनों के बीच आपसी झगड़ा हुआ था या उन्होंने एक-दूसरे को गोली मारी वह बात बिल्कुल गलत है. परिवारों ने इस दावे को सख्ती से नकारा है और कहा है कि असली सच्चाई जांच के बाद ही सामने आ सकती है.

पुलिस से न्याय की मांग, मामले की गहन जांच जारी

बातचीत के दौरान परिवार के सदस्यों ने अपील की कि पुलिस इस मामले को गंभीरता से ले और पूरी कानूनी कार्रवाई करे. उन्होंने यह भी मांग की कि दोनों जवान ड्यूटी पर तैनात थे, इसलिए उन्हें शहीद का दर्जा दिया जाए. परिवारों ने कहा कि उन्हें बनता इंसाफ मिलना चाहिए और दोषियों को कानून के अनुसार सजा दी जाए. फिलहाल पुलिस द्वारा मामले की जांच जारी है और सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए तफ्तीश की जा रही है.

Published at : 23 Feb 2026 03:31 PM (IST)
Tags :
Gurdaspur News PUNJAB NEWS
