गुरदासपुर धमाका: पंजाब पुलिस के दावे पर दिल्ली पुलिस का खुलासा, बम धमाके को बताया 'टायर फटना'

गुरदासपुर में हुए धमाके को लेकर पंजाब पुलिस और दिल्ली पुलिस के दावों में बड़ा फर्क सामने आया है. 25 नवंबर की रात सिटी थाना के बाहर हुए धमाके को पंजाब पुलिस ने शुरुआत से ही टायर फटने की साधारण घटना बताकर नकार दिया था. लेकिन अब दिल्ली पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर सबको चौंका दिया है. इसके बाद पंजाब पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठने लगे हैं.

दिल्ली पुलिस की जांच में सामने आया कि यह कोई सामान्य घटना नहीं, बल्कि सोची-समझी साजिश थी. गिरफ्तार आरोपियों ने पूछताछ में माना कि यह बम धमाका था और इसके पीछे पाकिस्तान के गैंगस्टर शहजाद भट्टी का हाथ था. इतना ही नहीं, धमाके की जिम्मेदारी खालिस्तान लिबरेशन फोर्स ने सोशल मीडिया पर पहले ही ले ली थी. इसके बावजूद पंजाब पुलिस अपने बयान पर अड़ी रही.

धमाके में घायल हुए थे 3 लोग

धमाका 25 नवंबर की रात हुआ, जिसमें 3 लोग घायल हो गए थे. स्थानीय लोगों ने तेज धमाके की आवाज सुनी थी, लेकिन पुलिस ने मौके पर पहुंचकर इसे टायर फटने की आवाज बताते हुए बम धमाके की आशंका से साफ इनकार कर दिया. यही बात अब जनता को सबसे ज्यादा खटक रही है.

ये कोई पहला मामला नहीं है जब पंजाब पुलिस ने बम धमाके या ग्रेनेड अटैक को टायर फटना बताया हो. इस साल गुरदासपुर और अमृतसर में भी पुलिस थानों पर ग्रेनेड हमले हुए थे, जिनमें से कई घटनाओं को पुलिस ने पहले टायर फटना कहा था. बाद में जांच में आरोपी पकड़े गए और सच्चाई सामने आई. इससे लोगों में ये सवाल उठ रहा है कि आखिर पुलिस सच छिपाने की कोशिश क्यों करती है?

लोगों और सुरक्षा एजेंसियों में बढ़ी बेचैनी

गुरदासपुर धमाके के बाद से आम लोगों में भी चिंता बढ़ गई है, क्योंकि पुलिस थानों को निशाना बनाने की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं. ऐसे में लोगों की सुरक्षा और पारदर्शी जांच दोनों की जिम्मेदारी पुलिस पर ही है.