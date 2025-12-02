Punjab News: पंजाब के चंडीगढ़ के सेक्टर 26 टिंबर मार्केट में सोमवार देर शाम कार सवार इंद्रप्रीत सिंह उर्फ पैरी की गोली मारकर हत्या कर दी गई. इस घटना के बाद, गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ आमने-सामने आ गए हैं. इस घटना ने पूरे शहर की हिलाकर रख दिया है.

पैरी की हत्या उसके दोस्त ने की-पुलिस

गोल्डी बराड़ ने सोशल मीडिया पर एक ऑडियो मैसेज जारी करते हुए लिखा कि लॉरेंस को गद्दार बताया और उस पर एक मासूम व्यक्ति की हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाया गया. गोल्डी का कहना है कि पैरी ने लॉरेंस का कोई नुकसान नहीं किया था, बल्कि उसे दोस्ती के बहाने बुलाकर मरवाया गया. पुलिस को शक है कि पैरी का कत्ल उसके दोस्त, काला घोड़ा ने किया था, क्योंकि वह कत्ल से पहले पैरी के साथ एक क्लब में था. काला घोड़ा ने उसे टिंबर मार्केट में अपराधियों के सामने छोड़ने के लिए धोखा दिया. इस एंगल की पुष्टि करने के लिए क्लब से सीसीटीवी फुटेज प्राप्त की जा रही है.

इलाज के दौरान पैरी की मौत हुई

घटना के दौरान, तीन अपराधियों ने पैरी की कार का पीछा किया, उसे घेर लिया और उस पर पांच गोलियां चलाईं. राहगीरों ने उसे तुरंत पीजीआई, चंडीगढ़ पहुंचाया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. पैरी का विवाह सिर्फ एक महीना और डेढ़ महीना पहले हुआ था, जिससे परिवार शोक में डूब गया था.

चंडीगढ़ की मोहाली और पंचकूला से लगती सभी सीमाओं को सील कर दिया गया है. शहर भर में नाकाबंदी कर दी गई है और विभिन्न स्थानों से सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है.

पुलिस मामले की जांच में जुटी

मृतक युवक के पिता पंजाब पुलिस में पूर्व इंस्पेक्टर थे. लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ के साथ पैरी की पुरानी तस्वीरें भी सामने आई हैं, हालांकि उसके खिलाफ पहले ही कई मामले दर्ज हैं. यह भी अनुमान लगाया जा रहा है कि इस घटना को बंबीहा गैंग के शूटरों ने अंजाम दिया है, हालांकि पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद ही गैंग का नाम स्पष्ट रूप से सामने आएगा.