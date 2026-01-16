हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यपंजाबपंजाब में बढ़ेगा विदेशी निवेश: CM मान ने ब्रिटिश कोलंबिया के साथ व्यापारिक साझेदारी को मजबूत करने पर दिया जोर

पंजाब में बढ़ेगा विदेशी निवेश: CM मान ने ब्रिटिश कोलंबिया के साथ व्यापारिक साझेदारी को मजबूत करने पर दिया जोर

सीएम भगवंत मान ने ब्रिटिश कोलंबिया के प्रीमियर डेविड एबी से मुलाकात में व्यापारिक संबंधों को मजबूत करने पर जोर दिया. उन्होंने कृषि, शिक्षा और प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा की.

By : एबीपी लाइव | Updated at : 16 Jan 2026 07:37 PM (IST)
Preferred Sources

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आज कनाडा, विशेष रूप से ब्रिटिश कोलंबिया के साथ व्यापारिक संबंधों को और सुदृढ़ करने की आवश्यकता पर जोर दिया, ताकि आपसी सहयोग का विस्तार हो सके और दोनों क्षेत्रों के व्यवसायों व लोगों को अधिकतम लाभ मिल सके.

ब्रिटिश कोलंबिया के प्रीमियर डेविड एबी से मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा, “कनाडा हमेशा भारत और पंजाब के लिए एक मजबूत साझेदार रहा है और हम इस रिश्ते की दिल से सराहना करते हैं. हम कनाडा और पंजाब के बीच मजबूत व्यापारिक और निवेश संबंधों की प्रशंसा करते हैं और इस साझेदारी को और आगे बढ़ाने की उम्मीद रखते हैं.”

निवेशकों के लिए गंतव्य के रूप में उभरा पंजाब- सीएम मान

भगवंत सिंह मान ने कहा, “पंजाब दोनों क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्रों में कनाडाई व्यवसायों के साथ सहयोग करने के लिए पूरी तरह तैयार और उत्सुक है.” पंजाब की आर्थिक क्षमताओं को उजागर करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, “पंजाब एग्रो-प्रोसेसिंग, टेक्सटाइल, इंजीनियरिंग उपकरण, आईटी सेवाओं और नवीकरणीय ऊर्जा में अग्रणी है. मजबूत बुनियादी ढांचे और अंग्रेज़ी भाषा में दक्ष कुशल कार्यबल के साथ, पंजाब कनाडाई निवेशकों के लिए एक आदर्श गंतव्य के रूप में उभरा है.”

उन्होंने कहा, “बिज़नेस करने के मामले में पंजाब देश के अग्रणी राज्यों में शामिल है और ‘इन्वेस्ट पंजाब’ के माध्यम से हम निवेशकों को सिंगल-विंडो क्लीयरेंस सिस्टम और व्यापक सहयोग प्रदान कर रहे हैं.”

मुख्यमंत्री ने बताया कि ब्रिटिश कोलंबिया की विशेषज्ञता पंजाब की विकास प्राथमिकताओं के साथ पूरी तरह मेल खाती है. उन्होंने कहा, “सतत कृषि, खाद्य सुरक्षा और ग्रीनहाउस तकनीकों में ब्रिटिश कोलंबिया की दक्षता, कृषि के आधुनिकीकरण से जुड़े पंजाब के लक्ष्यों के अनुरूप है. हमें स्वच्छ कृषि, कटाई के बाद की प्रणालियों और वैल्यू-एडेड फूड प्रोसेसिंग में साझेदारी की उम्मीद है.”

शिक्षा और कौशल विकास एक महत्वपूर्ण क्षेत्र- सीएम मान

शिक्षा पर बात करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “शिक्षा और कौशल विकास एक और महत्वपूर्ण क्षेत्र है, जहां अनुसंधान और व्यावसायिक प्रशिक्षण में कनाडाई विश्वविद्यालयों के साथ साझेदारी से परिवर्तनकारी बदलाव लाया जा सकता है.” क्षेत्र-आधारित अवसरों पर जोर देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, “स्वास्थ्य सेवा और जीवन विज्ञान के क्षेत्र में फार्मास्यूटिकल्स, मेडिकल उपकरणों और टेलीमेडिसिन में कनाडाई कंपनियों के लिए पंजाब में अपार अवसर हैं.” उन्होंने आगे कहा, “नवीकरणीय ऊर्जा दोनों क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण है और पंजाब सोलर पार्कों और बायो-एनर्जी परियोजनाओं में संयुक्त उपक्रमों का स्वागत करता है.” 

प्रौद्योगिकी का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा, “आईटी और डिजिटल परिवर्तन के संदर्भ में, पंजाब में साइबर सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एग्री-टेक परियोजनाओं में सहयोग की अपार संभावनाएं हैं.”

निर्माण और व्यापार पर बोलते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “निर्माण और इंजीनियरिंग एक और उच्च-संभावना वाला क्षेत्र है. कृषि मशीनरी और स्वच्छ इंजीनियरिंग में कनाडा की विशेषज्ञता पंजाब के औद्योगिक क्लस्टरों के लिए महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकती है.”

पंजाब के उत्पाद कनाडा में पहली पसंद- सीएम मान

उन्होंने कहा, “पंजाब के निर्यात होने वाले कृषि उत्पाद-जैसे गेहूं, चावल, किन्नू, लीची और प्रोसेस्ड फूड उत्पाद-कनाडाई बाजार में अत्यधिक मांग में हैं, जिन्हें वहां रहने वाले भारतीय प्रवासी समुदाय का मजबूत समर्थन मिल रहा है.” टेक्सटाइल में सहयोग का प्रस्ताव रखते हुए उन्होंने कहा, “कनाडाई कंपनियां उच्च-गुणवत्ता वाले टेक्सटाइल और परिधान उद्योग विकसित करने के लिए पंजाब के साथ साझेदारी कर सकती हैं, जो उनके फैशन और रिटेल क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं.”

मुख्यमंत्री ने प्रवासी भारतीय भाईचारे की भूमिका पर जोर देते हुए कहा, “कनाडा में पंजाबी प्रवासी व्यापारिक और सांस्कृतिक आदान-प्रदान के लिए एक मजबूत सेतु का काम करते हैं. पंजाब सरकार का उद्देश्य सांस्कृतिक और शैक्षिक कार्यक्रमों के माध्यम से इन संबंधों को और मजबूत करना है.” कनाडा को ‘प्रगतिशील पंजाब निवेशक सम्मेलन 2026’ में साझेदार देश के रूप में आमंत्रित करते हुए उन्होंने कहा, “प्रगतिशील पंजाब निवेशक सम्मेलन 2026 में विशेष व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल, क्षेत्रीय सत्र और उच्च-स्तरीय गोलमेज़ सम्मेलन शामिल होंगे, जो व्यापार और सांस्कृतिक आदान-प्रदान को और सुदृढ़ करेंगे.”

मुख्यमंत्री ने अग्रणी कनाडाई विश्वविद्यालयों को मोहाली में परिसर स्थापित करने की संभावनाओं की तलाश करने का भी निमंत्रण दिया. उन्होंने कहा, “पंजाब और पड़ोसी राज्यों के लिए शिक्षा और कौशल विकास केंद्र होने के नाते, मोहाली कनाडाई संस्थानों के लिए अनेक लाभ प्रदान करता है.” उन्होंने आगे कहा, “हमारा उद्देश्य कनाडाई प्रौद्योगिकी और सेवा कंपनियों को मोहाली में आईटी और आईटीईएस संचालन और वैश्विक क्षमता केंद्र स्थापित करने के लिए आकर्षित करना है.”

सहयोग के एक नए युग की शुरुआत- सीएम मान

इस संबंध में पूर्ण सहयोग का आश्वासन देते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “हम कनाडाई निवेशकों को निवेश से जुड़ी सभी सुविधाएं प्रदान करेंगे. मैं कनाडाई प्रतिनिधिमंडलों को 13 से 15 मार्च 2026 तक प्लाक्षा यूनिवर्सिटी, मोहाली में होने वाले पंजाब निवेशक सम्मेलन में भाग लेने के लिए सादर आमंत्रित करता हूं.” उन्होंने कहा, “यह साझेदारी द्विपक्षीय सहयोग के एक नए युग की शुरुआत करेगी और पंजाब और ब्रिटिश कोलंबिया दोनों के समग्र विकास को गति देगी.”

इस दौरान ब्रिटिश कोलंबिया के प्रीमियर ने मुख्यमंत्री का उनकी मेहमाननवाज़ी के लिए धन्यवाद किया. उन्होंने कहा, “पंजाब द्वारा की गई मेहमाननवाज़ी ने मेरे दौरे को वास्तव में यादगार बना दिया है.” लोगों के बीच संबंधों पर जोर देते हुए उन्होंने आगे कहा, “पंजाब हमेशा ब्रिटिश कोलंबिया में बसे पंजाबियों के दिलों में बसता है और हमारे लोगों के बीच यह रिश्ता और मजबूत होना चाहिए.” निकट संबंधों की इच्छा व्यक्त करते हुए प्रीमियर ने कहा, “हम पंजाब के साथ व्यापारिक संबंधों को और मजबूत करने के इच्छुक हैं और कौशल विकास, ऊर्जा और अन्य क्षेत्रों में आपसी आदान-प्रदान के अवसरों की तलाश करेंगे.”

Published at : 16 Jan 2026 07:37 PM (IST)
Tags :
Canada PUNJAB PUNJAB NEWS BHAGWANT MANN
