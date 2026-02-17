7 घंटों के भीतर हार्ट अटैक से पंजाब के दो सगे भाइयों की मौत, बड़े की मौत नहीं सह पाया छोटा

Punjab News: पंजाब के फिरोजपुर में दो भाइयों की एक दूसरे से सात घंटों के अंदर दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई. पहले बड़े भाई की मौत हो गई और छोटा भाई भी अंतिम संस्कार में शामिल हुआ. इस घटना ने सभी को हिलाकर रख दिया है.

वह अपने बड़े भाई की मौत से बहुत दुखी था. घर वापस आकर वह अपने कमरे में गया और अपने बिस्तर पर लेट गया. दोपहर को छोटे भाई की भी दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई. इससे परिवार में शोक का माहौल बन गया है. दोनों भाइयों की एक ही समय में मौत से लोग भी हैरान हैं.

बड़े भाई की सुबह 8 बजे मौत हो गई

जानकारी के मुताबिक, फिरोजपुर के कुलगढ़ी के रहने वाले 71 साल के राजवंत सिंह संधू सोमवार को अचानक बीमार हो गए. सुबह 8 बजे के करीब उन्हें दिल का दौरा पड़ा. उनके परिवार के उन्हें अस्पताल ले जाने से पहले ही राजवंत ने आखिरी सांस ली. इसके बाद परिवार शोक में डूब गया. रिश्तेदारों को तुरंत बुलाया गया.

छोटा भाई उदास, अंतिम संस्कार से वापस आया

बड़े भाई की मौत ने 69 साल के भगवंत सिंह संधू को बहुत दुखी कर दिया. वह काफी देर तक अकेला बैठा रहा. इस दौरान रिश्तेदार इकट्ठे हो गए. बड़े भाई का अंतिम संस्कार दोपहर 1 बजे के करीब शुरू हुआ, जिसमें छोटा भाई भी मौजूद था. फिर राजवंत संधू का अंतिम संस्कार श्मशान घाट में किया गया.

परिवार के सदस्यों के मुताबिक, जब सभी श्मशान घाट से वापस आए तो सभी वहां बैठे थे. छोटा भाई भगवंत बहुत दुखी था. वह अपने भाई के कमरे में गया, उसे याद किया. फिर वह अपने बिस्तर पर लेट गया. वह काफी देर तक बाहर नहीं आया. लोगों ने सोचा कि यह उसके बड़े भाई की मौत के शोक के कारण पड़ा हुआ है. हालांकि, जब परिवार के सदस्य उसे दोपहर 3 बजे जगाने गए तो भगवंत संधू का भी देहांत हो गया था.

दोनों की एक ही बिस्तर पर मौत हो गई

परिवार के सदस्यों के मुताबिक, छोटे भाई की भी दोपहर उसी बिस्तर पर मौत हो गई जिस पर उसके बड़े भाई ने सुबह आखिरी सांस ली. दोनों भाइयों की मौत सिर्फ सात घंटों के अंतराल पर हुई. परिवार इस बात से हैरान था कि अचानक ऐसा क्या हुआ कि दोनों भाई एक ही दिन ही मर गए. दोनों पेशे से किसान थे.