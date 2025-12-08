पंजाब: पिता ने हाथ बांधकर नाबालिग बेटी को नहर में फेंका था, अब 2 महीने बाद जिंदा निकली लड़की

पंजाब के फिरोजपुर जिले में दो महीने पहले जिस नाबालिग लड़की को उसके पिता ने हाथ बांधकर नहर में फेंक दिया था और जिसका वीडियो भी बनाया था, वह चमत्कारिक रूप से ज़िंदा मिली है. घटना के सामने आने के बाद पुलिस ने पिता को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था, लेकिन अब लड़की के ज़िंदा मिलने से इस मामले ने नया मोड़ ले लिया है.

फिरोजपुर के एसएसपी भूपिंदर सिंह ने इस पूरे मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि लड़की ज़िंदा है और वह खुद पुलिस के सामने आई है.उसने बताया है कि उसके पिता ने ही उसे नहर में फेंका था. आगे जाकर वह नहर में किसी चीज़ के साथ अटक गई और उसकी जान बच गई. लड़की नाबालिग है और उसे मानयोग अदालत में पेश कर उसके बयान दर्ज करवाए जा रहे हैं.

एसएसपी ने आगे बताया कि लड़की दो महीनों तक कहां रही, इस बारे में वह अभी बताना नहीं चाहती क्योंकि वह तब सदमे में थी. पुलिस मामले में आगे की जांच कर रही है.

लटकते सरिए से अटकी और बची जान

पीड़िता ने खुद भी मीडिया से बात की और घटना का विवरण दिया. लड़की ने कहा कि जब मेरे पिता ने मुझे नहर में फेंका, तो मेरा हाथ आगे जाकर एक लटकते सरिए के साथ अटक गया और मैं बड़ी मुश्किल से बाहर आ गई. लड़की ने अपनी आगे की इच्छा बताते हुए कहा कि वह अब अपने परिवार के साथ नहीं, बल्कि अपनी बुआ के साथ रहना चाहती है.

बुआ ने जताई खुशी

लड़की की बुआ ने अपनी भतीजी के ज़िंदा मिलने पर खुशी ज़ाहिर की. उन्होंने कहा कि हमें खुशी है कि यह ज़िंदा है. अब सब कुछ ठीक होगा. गौरतलब है कि यह घटना दो अक्टूबर को हुई थी, जहां पिता द्वारा अपनी नाबालिग बेटी को हाथ बांधकर नहर में फेंकने का वीडियो भी सामने आया था, जिसके बाद पुलिस ने पिता को गिरफ्तार कर लिया था.