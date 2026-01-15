पंजाब के लुधियाना में लोहड़ी की रात गली में आग सेंकने को लेकर दो पक्षों के बीच हल्की तकरार हो गई, जिसके बाद एक पक्ष की ओर से दूसरी पक्ष पर गोलियां चलाई गईं. इस दौरान एक गोली युवक के सीने में लगी, जिससे वह गंभीर रूप से जख्मी हो गया. पारिवारिक सदस्यों की ओर से उसे तुरंत एक निजी अस्पताल में दाखिल करवाया गया, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है.

पुलिस ने जख्मी युवक अंकित के साथी की शिकायत पर चार लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है. एफआईआर में गोली चलाने वाले देवराज, उसके साथी प्रिंस, उसकी महिला दोस्त फलक और एक अज्ञात व्यक्ति को नामजद किया गया है. फिलहाल पुलिस की ओर से इस मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है.

गली में लोहड़ी मना रहे थे, आरोपियों ने गालियां दीं

चंडीगढ़ रोड निवासी पंकज ने बताया कि लोहड़ी की रात वह हरदेव इन्क्लेव में अपनी बहन के घर गया हुआ था. बहन के घर के बाहर महिलाएं और बच्चे आग जलाकर लोहड़ी मना रहे थे. इस दौरान स्कूटी पर आरोपी देवराज और फलक वहां आए. उन्होंने बच्चों को गली में लोहड़ी मनाने से रोका और उनके साथ गाली-गलौज की.

पंकज ने बताया कि वह और उसकी बहन का देवर अंकित बाहर आए और स्कूटी सवार दोनों को समझाने की कोशिश की. इस पर आरोपियों ने उन्हें धमकाया और कहा कि दो मिनट बाद देखेंगे. इसके बाद वह वहां से चले गए. करीब आधे घंटे बाद वापस आकर उन्होंने बच्चों के साथ लड़ाई-झगड़ा शुरू कर दिया.

दो मोटरसाइकिलों पर आए आरोपी, फिर चलाईं गोलियां

पंकज ने बताया कि आरोपी करीब आधे घंटे बाद दो मोटरसाइकिलों पर वहां आए और लड़ाई-झगड़ा करने लगे. जब वह और अंकित बाहर आया तो देवराज ने उन पर गोली चला दी. पहली गोली जैकेट के बटन और जेब में पड़े मोबाइल पर लगी, जिससे बचाव हो गया.

इसके बाद उसने दूसरी गोली चलाई जो अंकित की छाती में लगी. तीसरी गोली चलाने की कोशिश के दौरान उसे पकड़ लिया गया. इसके बाद आरोपी मोटरसाइकिलों पर मौके से फरार हो गए.

पंकज ने बताया कि तुरंत पुलिस को सूचना दी गई और अंकित को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी सर्जरी हो चुकी है. अंकित अभी भी अस्पताल में दाखिल है. उनके मुताबिक मौके से पुलिस को दो खोल और एक जिंदा गोली भी मिली है.

उसी मोहल्ले में किराए पर रहती है आरोपी महिला

पंकज ने बताया कि आरोपी देवराज EWS कॉलोनी का रहने वाला है, जबकि आरोपी महिला उसी गली में किराए पर रहती है. उनके मुताबिक पुलिस ने आरोपियों की पहचान कर ली है, हालांकि अभी एक आरोपी की पहचान बाकी है.

गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी

थाना टिब्बा के जांच अधिकारी प्रमोद राज ने बताया कि शिकायत मिलने के बाद आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है. आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है और जल्दी ही उन्हें काबू कर लिया जाएगा