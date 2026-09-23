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हिंदी न्यूज़राज्यपंजाबनशे की ओवरडोज से एक और युवक की मौत, मां बोली- मेरा दूसरा बेटा भी गया

नशे की ओवरडोज से एक और युवक की मौत, मां बोली- मेरा दूसरा बेटा भी गया

फाजिल्का के गांव ढिपांवाला में 24 वर्षीय युवक सतनाम सिंह की संदिग्ध नशे की ओवरडोज से मौत होने की खबर है. परिवार का कहना है कि वो नशे का आदी था और कई बार उसे रोकने की कोशिश की गई.

Written By : सुनील नागपाल, फाजिल्का |  Updated at : 23 Sep 2026 10:20 AM (IST)
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पंजाब में नशे का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है. आये दिन नशे की ओवरडोज से मौत के मामले सामने आ रहे हैं. ऐसा ही मामला फाजिल्का के ब्लॉक अरनीवाला के गांव ढिपांवाला से सामने आया है. फाजिल्का और श्री मुक्तसर साहिब जिले की सीमा पर बसे इस गांव में 24 वर्षीय युवक सतनाम सिंह की संदिग्ध नशे की ओवरडोज से मौत होने की खबर है. हालांकि, पारिवार सदस्यों का कहना है कि सतनाम नशे का आदि हो चुका था. उसे कई बार रोका गया, लेकिन उसने किसी की एक नहीं सुनी और आज जिंदा लाश बनकर रह गया. 

सतनाम सिंह का शव गांव से कुछ दूरी पर एक नहर के पुल के पास पड़ा मिला. शव के पास एक सिरिंज, लाइटर, बीड़ियां और पानी का गिलास भी पड़ा हुआ था. इन सामानों को देखते हुए नशे का टीका लगाने की आशंका जताई जा रही है. हालांकि, मौत की वास्तविक वजह की आधिकारिक पुष्टि पुलिस की ओर से नहीं की गई है. 

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खाना खाकर नौकरी पर निकला था घर से

मृतक की मां ने रोते हुए बताया कि सतनाम सुबह घर से खाना खाकर दिहाड़ी मजदूरी के लिए निकला था. कुछ समय बाद उन्हें सूचना मिली कि उनका 24 वर्षीय बेटा नहर के पुल पर बेहोश पड़ा है. परिवार मौके पर पहुंचा तो उसकी मौत हो चुकी थी. मां ने बताया कि उसका बेटा नशे का आदी था. कई बार उसे नशा करने से रोकने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माना.

उन्होंने बताया कि इससे पहले भी उनका एक जवान बेटा नशे की आदत के कारण दम तोड़ चुका है. महिला ने कहा कि उसके पति की भी पहले ही मौत हो चुकी है. अब परिवार में दूसरा बेटा भी नहीं रहा. उन्होंने प्रशासन से नशा तस्करों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की. 

मृत युवक के पास से सिरिंज व लाइटर बरामद

वहीं, गांववासियों ने बताया कि गांव के युवाओं द्वारा नशे के खिलाफ बनाई गई कमेटी के व्हाट्सऐप ग्रुप में उन्हें संदेश मिला था कि ढिपांवाला की नहर के पुल पर गांव के एक युवक का शव पड़ा है.  इसके बाद वो मौके पर पहुंचे, जहां युवक की मौत हो चुकी थी और उसके पास सिरिंज व लाइटर आदि पड़े हुए थे. 

मामले को लेकर जब पुलिस से संपर्क किया गया तो जलालाबाद के डीएसपी लवदीप सिंह गिल ने बताया कि परिवार की ओर से पुलिस को लिखित में दिया गया है कि उनका लड़का पहले नशा करता था, लेकिन अब उसने नशा करना छोड़ दिया था. आज उसका शव मिला है.  परिवार इस मामले में कोई पुलिस कार्रवाई नहीं करवाना चाहता, जिसके चलते फिलहाल कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है. 

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Published at : 23 Sep 2026 10:20 AM (IST)
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