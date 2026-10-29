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हिंदी न्यूज़राज्यपंजाबफाजिल्का में रेत की ट्रॉली रोकने पर हुआ बवाल, दो पुलिसकर्मी घायल

फाजिल्का में रेत की ट्रॉली रोकने पर हुआ बवाल, दो पुलिसकर्मी घायल

पंजाब के फाजिल्का में रेत से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉली को रोकने को लेकर पुलिस और चालक पक्ष के बीच विवाद हो गया. दोनों पक्षों ने एक-दूसरे पर मारपीट के आरोप लगाए हैं. फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है. 

Written By : सुनील नागपाल, फाजिल्का |  Updated at : 29 Oct 2026 08:23 PM (IST)
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पंजाब के फाजिल्का में रेत से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉली को रोकने को लेकर पुलिस और चालक पक्ष के बीच विवाद हो गया. मामले में एक युवक की दोनों टांगें तोड़ने का आरोप पुलिसकर्मियों पर लगा है. वहीं, दो पुलिसकर्मी भी घायल हालत में अस्पताल में भर्ती हुए हैं. दोनों पक्षों ने एक-दूसरे पर मारपीट के आरोप लगाए हैं.

युवक ने पुलिस पर फायरिंग करने का आरोप भी लगाया है. दूसरी ओर, पुलिस का कहना है कि ट्रैक्टर-ट्रॉली पलटने के बाद चालक घायल हुआ और उसके साथियों ने पुलिसकर्मियों से मारपीट की. मामले का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है. 

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पुलिसकर्मियों पर रास्ता मांग मारपीट करने का आरोप

पीड़ित गुरप्रीत सिंह ने बताया कि वह वैध तरीके से रेत से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉली लेकर अपने गांव जा रहा था, जिसका उसके पास सबूत भी है . इसी दौरान गांव खयोवाली बोदला के पास पीछे से गाड़ी में आए पुलिसकर्मियों ने उससे रास्ता मांगा. गुरप्रीत के अनुसार, रास्ता देने के बाद पुलिसकर्मियों ने उसे रोक लिया और उसके साथ मारपीट की, जिससे उसकी दोनों टांगें टूट गईं.

गुरप्रीत ने आरोप लगाया कि गैरकानूनी माइनिंग के आरोप में उसे रोकने के दौरान पुलिसकर्मियों ने मारपीट करने के साथ फायरिंग भी की. पीड़ित गुरप्रीत सिंह और उसके भाई संदीप सिंह ने मामले में इंसाफ की मांग करते हुए संबंधित पुलिसकर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है.

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पुलिस ने ट्रैक्टर-ट्रॉली चालक के भागने का लगाया आरोप 

दूसरी ओर, फाजिल्का के एसपी डी. सतिंदर कुमार ने बताया कि पुलिस चौकी लाधुका के एएसआई हरदियाल सिंह अपने साथी महिंद्र सिंह के साथ रात के समय गश्त कर रहे थे. इसी दौरान उन्होंने रेत से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉली को रुकने का इशारा किया, लेकिन चालक ट्रैक्टर-ट्रॉली लेकर आगे भाग गया. पुलिस के अनुसार, पुलिस कर्मियों ने उसका पीछा किया तो आगे जाकर ट्रैक्टर-ट्रॉली पलट गई, जिससे चालक घायल हो गया.

एसपी के मुताबिक, इसके बाद चालक के साथियों ने पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट की, जिसमें दो पुलिसकर्मी घायल हो गए. पुलिस ने घायल गुरप्रीत सिंह और उसके भाई संदीप सिंह के खिलाफ माइनिंग एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. एसपी डी. सतिंदर कुमार ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है. जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. उधर, घटनास्थल का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मामला चर्चा में है.

Published at : 29 Oct 2026 08:17 PM (IST)
Tags :
Fazilka News PUNJAB NEWS
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