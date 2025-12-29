फाजिल्का की सदर थाना पुलिस ने एक मामले में हेरोइन बरामद करते हुए दो लोगों को गिरफ्तार किया है. जबकि मुकदमा तीन लोगों पर दर्ज किया गया है. पुलिस का कहना है कि नाकाबंदी दौरान जलालाबाद की तरफ से आ रही गाड़ी को रुकने का इशारा किया गया तो कार सवार एक आरोपी मौके से भाग गया. जबकि दो को गिरफ्तार कर लिया गया.

अधिकारियों के अनुसार, गाड़ी की तलाशी लेने पर 260 ग्राम हेरोइन बरामद हुई है. पुलिस के मुताबिक, पुलिस से बचने के लिए गाड़ी पर राजस्थान सरकार और पीडब्ल्यूडी की जाली नंबर प्लेट लगाई गई है. कार को पुलिस ने कब्जे में ले लिया है. साथ ही मामला दर्ज कर आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है.

कार से तलाशी में 250 ग्राम हेरोइन बरामद

इस मामले में फाजिल्का सदर थाना के एसएचओ हरदेव सिंह बेदी ने जानकारी देते हुए बताया कि फाजिल्का-फिरोजपुर हाईवे पर थेहकलंदर के पास नाकाबंदी के दौरान शक्क की बिनाह पर कार को रुकने का इशारा किया. जिस पर मौके से कार सवार एक युवक भाग निकला. जबकि पुलिस ने दो लोगों को पकड़ लिया. कार को अपनी कब्जे में ले लिया. कार की तलाशी लेने पर 260 ग्राम हेरोइन बरामद हुई है.

कार में लिखा था राजस्थान सरकार

एसएचओ का कहना है कि कार में राजस्थान सरकार और पीडब्ल्यूडी लिखी नंबर प्लेट लगी हुई है. ताकि पुलिस से बचा जा सके लेकिन पुलिस ने कार को भी अपने कब्जे में ले लिया है. आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया है. जिन्हें अदालत में पेश कर पुलिस रिमांड पर लिया जा रहा है.

पुलिस के अनुसार, पकड़े गए आरोपियों की पहचान गोरधन पुत्र फूला राम वासी राजस्थान, बंटू पुत्र हंसा सिंह और विनोद कुमार पुत्र हरबंस सिंह वासी हनुमानगढ़ राजस्थान के रूप में हुई है, जिनमें से विनोद कुमार फरार हो गया. जिसकी भी तलाश की जा रही है.