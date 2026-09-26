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हिंदी न्यूज़राज्यपंजाबफाजिल्का: पुलिस ने 3 नशा तस्करों को दबोचा, 2 पाकिस्तानी ड्रोन भी बरामद

फाजिल्का: पुलिस ने 3 नशा तस्करों को दबोचा, 2 पाकिस्तानी ड्रोन भी बरामद

फाजिल्का के SSP ने बताया कि गांव सुखेरा बोदला से घुबाया कॉलेज की तरफ आरोपी बाइक पर सवार होकर आ रहे थे. इसी दौरान सीआईए ने उन्हें दबोच लिया. 270 ग्राम हेरोइन और 2 पाकिस्तानी ड्रोन बरामद किए गए हैं.

Written By : सुनील नागपाल, फाजिल्का |  Updated at : 26 Sep 2026 05:55 PM (IST)
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पंजाब में फाजिल्का पुलिस ने अंतरराष्ट्रीय नशा तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है. बाइक सवार 3 युवकों को गिरफ्तार किया गया है. पुलिस ने इनके पास से पाकिस्तान से आए दो ड्रोन, 270 ग्राम हेरोइन और एक मोटरसाइकिल बरामद किया है. पुलिस के अनुसार, आरोपियों से बरामद हेरोइन पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए मंगवाई गई थी. मामले में आरोपियों के फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंक की जांच की जा रही है. आरोपियों के खिलाफ कई धाराओं में मामला दर्ज किया गया है.

फाजिल्का के एसएसपी गगन अजीत सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि गांव सुखेरा बोदला से घुबाया कॉलेज की तरफ आरोपी बाइक पर सवार होकर आ रहे थे. इसी दौरान सीआईए फाजिल्का ने आरोपियों को पकड़ने में सफलता हासिल की है. पुलिस के मुताबिक बरामद हुई हेरोइन करीब दस दिन पहले ड्रोन के जरिए मंगवाई गई थी. ड्रोन भी पाकिस्तान से आया है. 

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नशा तस्करी में गिरफ्तार आरोपियों की हुई पहचान

गिरफ्तार आरोपियों की पहचान हरमेश सिंह उर्फ गग्गी निवासी गांव फत्तू वाला, लवप्रीत सिंह उर्फ लवली निवासी जोधा भैणी और बलविंदर सिंह उर्फ नीटी निवासी ढाणी माघ सिंह के रूप में हुई है. इस संबंध में थाना सदर जलालाबाद में मुकदमा दर्ज किया गया है.

आरोपियों पर NDPS एक्ट समेत अन्य धाराओं में मामला दर्ज

आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट और एयरक्राफ्ट एक्ट की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है. पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर नशा तस्करी से जुड़े पूरे नेटवर्क की जानकारी जुटाने में लगी है. पुलिस के अनुसार, आरोपी लवप्रीत सिंह के खिलाफ पहले भी एनडीपीएस एक्ट के तहत एक मामला दर्ज है. 

वहीं आरोपी बलविंदर सिंह के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट और आर्म्स एक्ट के तहत पहले से दो मामले दर्ज बताए गए हैं. मामले में जांच जारी है. बता दें कि फाजिल्का पुलिस अपराध और नशा तस्करी के खिलाफ 'जीरो टॉलरेंस' की नीति के तहत लगातार अभियान चला रही है. 

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Published at : 26 Sep 2026 05:55 PM (IST)
Tags :
Punjab Police Fazilka News PUNJAB NEWS
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