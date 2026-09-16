फाजिल्का: नशे के लिए जमीन बेचने से रोका तो मां पर चलाई गोलियां, बेटे समेत 15 पर FIR

पंजाब के फाजिल्का की ढाणी मोहना राम में जमीन बेचने को लेकर पारिवारिक विवाद के बीच गोलीबारी का मामला सामने आया है. आरोप है कि नशे का आदी बेटा अपने साथियों के साथ घर पहुंचा और परिवार पर कई राउंड फायरिंग कर दी. इस दौरान उसकी मां के पैर में गोली लग गई.

घायल महिला को इलाज के लिए फाजिल्का के सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां से हालत गंभीर देखते हुए उसे फरीदकोट रेफर कर दिया गया. मामले में पुलिस ने घायल महिला के बेटे समेत करीब 15 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है.

जमीन बेचने के प्रयास में बेटे ने साथियों के साथ मां को मारी गोली

घायल महिला परमजीत कौर ने बताया कि उसके पति ओम सिंह सरपंच की मौत हो चुकी है. उसका 22 वर्षीय बेटा परविंदर सिंह नशे का आदी है. आरोप है कि नशे की लत पूरी करने के लिए उसके बेटे ने उसके पति की जमीन बेच दी और अब बाकी बची जमीन को भी बेचने का प्रयास कर रहा था.

परिवार के सदस्य उसे जमीन बेचने से रोकते थे, जिसके चलते विवाद चल रहा था. परमजीत कौर के मुताबिक इसी रंजिश के चलते परविंदर सिंह अपने साथियों के साथ घर आया और हमला करते हुए फायरिंग कर दी. इस दौरान एक गोली उसकी टांग में लगी. महिला ने आरोप लगाया कि उसका बेटा उसे जान से मारने की धमकियां भी देता है. उसने पुलिस से अपने बेटे और उसके साथियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है.

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पुलिस ने महिला के बेटे समेत 15 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज

महिला के भाई बलविंदर सिंह ने बताया कि परिवार में करीब सवा एकड़ जमीन परविंदर सिंह के नाम थी. आरोप है कि इसमें से करीब पांच कनाल जमीन बेच दी गई है. अब परिवार के सदस्य उसे बाकी जमीन बेचने से रोक रहे हैं, जिसके चलते वह अपने बड़े भाई को भी जान से मारने की धमकियां देता था. उन्होंने बताया कि घटना के समय परिवार का बड़ा लड़का घर पर मौजूद नहीं था और फायरिंग के दौरान गोली मां को लग गई. उन्होंने आशंका जताई कि अगर बड़ा बेटा घर पर होता तो उसके साथ भी कोई अनहोनी हो सकती थी. परिवार ने पुलिस से इंसाफ की मांग की है.

पुलिस अधिकारी हरदेव सिंह बेदी ने बताया कि घायल महिला परमजीत कौर के बयान दर्ज किए गए हैं. महिला ने आरोप लगाया कि उसके बेटे ने अपने साथियों के साथ उसके घर पर धावा बोलकर फायरिंग की. पुलिस के अनुसार इस मामले में एक पिस्टल, 11 खाली खोल और जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं. पुलिस ने घायल महिला के बेटे समेत करीब 15 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है. फिलहाल मामले की जांच की जा रही है और फायरिंग में शामिल आरोपियों की भूमिका की जांच की जा रही है.

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