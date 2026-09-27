गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यपंजाबफाजिल्का: नकाबपोश बदमाश ने BJP नेता के भाई को मारी गोली, हालत नाजुक

फाजिल्का: नकाबपोश बदमाश ने BJP नेता के भाई को मारी गोली, हालत नाजुक

अबोहर के संत नगर में बीजेपी नेता के भाई पर गोली चलाए जाने की घटना सामने आई है. जिसमें युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है. इस बीच इलाके में तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है.

Written By : सुनील नागपाल, फाजिल्का |  Updated at : 27 Sep 2026 09:24 PM (IST)
Preferred Sources

फाजिल्का के अबोहर के संत नगर में रविवार (27 सितंबर) की दोपहर उस समय माहौल तनावपूर्ण हो गया जब संत नगर में चल रही एक पंचायत के दौरान एक युवक पर एक नकाबपोश व्यक्ति ने जान से मारने की नियत से गोलियां चला दी, जिससे युवक बुरी तरह से जख्मी हो गया.

घायल को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर उसकी हालत गंभीर होने पर उसे तुरंत रेफर कर दिया गया. यह पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई है. घायल युवक भाजपा नेता का भाई बताया जा रहा है. जानकारी के मुताबिक घायल अजय का भाई हाल में नगर निगम का चुनाव लड़ा था. जिसको लेकर अब पुलिस जांच में जुटी है. कि किस रंजिश के तहत हमला हुआ है.

रिलेटेड स्टोरी >>

पंजाब
फगवाड़ा: LPU में छात्रों का प्रदर्शन जारी, रेप मामले की जांच के लिए SIT गठित
फगवाड़ा: LPU में छात्रों का प्रदर्शन जारी, रेप मामले की जांच के लिए SIT गठित
पंजाब
LPU में रेप मामले में FIR, अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज, यूनिवर्सिटी ने दी सफाई
LPU में रेप मामले में FIR, अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज, यूनिवर्सिटी ने दी सफाई
पंजाब
LPU बवाल पर पुलिस ने बताई वजह, SSP बोले- 'अफवाहों से इकट्ठा हुए छात्र'
LPU बवाल पर पुलिस ने बताई वजह, SSP बोले- 'अफवाहों से इकट्ठा हुए छात्र'
पंजाब
पंजाब: पराली जलाने की 40 घटनाएं दर्ज, किसानों पर लगा 40 हजार जुर्माना
पंजाब: पराली जलाने की 40 घटनाएं दर्ज, किसानों पर लगा 40 हजार जुर्माना

नकाबपोश बदमाश ने किया हमला

जानकारी के अनुसार संत नगर निवासी अजय पुत्र राज कुमार व यहां पर बने वाल्मीकि मंदिर के कुछ अन्य सेवादार आज मंदिर में लगने वाले शैड को लेकर बैठक करने के बाद मंदिर के बाहर खड़े थे. इस दौरान एक नकाबपोश युवक आया और अजय की तरफ सीधे दो फायर किए, जिससे एक गोली अजय की छाती में लगने से वह वहीं पर गिर गया.

इतने में ही हमलावर वहां से भाग निकला. हालांकि लोगों ने उसका पीछा भी करना चाहा, लेकिन वह किसी के हाथ नहीं आया. घटनास्थल पर मौजूद लोगों ने अजय को संभाला और तुरंत सिविल अस्पताल में पहुंचाया, जहां पर युवक की हालत को गंभीर देखते हुए डाक्टरों ने उसे तुरंत रेफर कर दिया.

एएसआई ने लिया घटनास्थल का जायजा

परिजन उसे अस्पताल ले गए, जहां उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है. वहीं सूचना मिलते ही सिटी वन के एएसआई अमनदीप पुलिस टीम सहित मौके पर पहुंचे और घटना का जायजा लिया. घटना सीसीटीवी में कैद हुई है जिसका वीडियो अब वायरल हो रहा है. फिलहाल मामले में जांच जारी है.

फगवाड़ा: LPU में छात्रों का प्रदर्शन जारी, रेप मामले की जांच के लिए SIT गठित

Published at : 27 Sep 2026 09:22 PM (IST)
Tags :
Punjab Police Fazilka News PUNJAB NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

पंजाब
फगवाड़ा: LPU में छात्रों का प्रदर्शन जारी, रेप मामले की जांच के लिए SIT गठित
फगवाड़ा: LPU में छात्रों का प्रदर्शन जारी, रेप मामले की जांच के लिए SIT गठित
पंजाब
LPU में रेप मामले में FIR, अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज, यूनिवर्सिटी ने दी सफाई
LPU में रेप मामले में FIR, अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज, यूनिवर्सिटी ने दी सफाई
पंजाब
LPU बवाल पर पुलिस ने बताई वजह, SSP बोले- 'अफवाहों से इकट्ठा हुए छात्र'
LPU बवाल पर पुलिस ने बताई वजह, SSP बोले- 'अफवाहों से इकट्ठा हुए छात्र'
पंजाब
पंजाब: पराली जलाने की 40 घटनाएं दर्ज, किसानों पर लगा 40 हजार जुर्माना
पंजाब: पराली जलाने की 40 घटनाएं दर्ज, किसानों पर लगा 40 हजार जुर्माना
Advertisement

वीडियोज

YRKKH: Kabir संग भागी Maira, खुद को कोसते हुए टूट कर बिखरे Abhira-Armaan!
Bollywood News: MrBeast के साथ ‘रामायण’ के प्रमोशन पर क्यों उठे सवाल? (27.09.26)
Rise & Fall 2: Virender Sehwag ने Hosting Debut, Cricket और नए Reality Show पर की बात
Bigg Boss 20: Rhiti Tiwari के ₹25 हजार Pocket Money Claim पर Ekam Bawa के सवाल
Amitabh Bachchan-Jaya Bachchan की शादी का राज, एक बातचीत में तय हो गया था रिश्ता
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
नितिन नवीन की बंगाल BJP सांसद-विधायकों संग बैठक, किन मुद्दों पर हुई बात?
नितिन नवीन की बंगाल BJP सांसद-विधायकों संग बैठक, किन मुद्दों पर हुई बात?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
CEC विवाद पर 30 सितंबर को INDIA गठबंधन की अहम बैठक, अखिलेश यादव क्या बोले?
CEC विवाद पर 30 सितंबर को INDIA गठबंधन की अहम बैठक, अखिलेश यादव क्या बोले?
क्रिकेट
'ब्लॉकबस्टर संडे', आज दिखेगा 3 ODI का रोमांच, IND-WI के साथ ये टीम बिखेरेंगी जलवा
'ब्लॉकबस्टर संडे', आज दिखेगा 3 ODI का रोमांच, IND-WI के साथ ये टीम बिखेरेंगी जलवा
ओटीटी
मलयालम फिल्म 'बेथलेहम कुडुंबा यूनिट' की OTT रिलीज कंफर्म, कमाया था 991% प्रॉफिट
मलयालम फिल्म 'बेथलेहम कुडुंबा यूनिट' की OTT रिलीज कंफर्म, कमाया था 991% प्रॉफिट
इंडिया
‘मुझे समुद्र में तैरना...’, EC विवाद के बीच राहुल गांधी का क्रिप्टिक पोस्ट
‘मुझे समुद्र में तैरना...’, EC विवाद के बीच राहुल गांधी का क्रिप्टिक पोस्ट
इंडिया
विपक्ष के भारी विरोध के बाद बैकफुट पर विजय सरकार! वापस लिया ये बड़ा फैसला
विपक्ष के भारी विरोध के बाद बैकफुट पर विजय सरकार! वापस लिया ये बड़ा फैसला
टेक्नोलॉजी
चीनी Smartphone Brands में कौन है सबसे दमदार? जानें किसके फोन हैं सबसे बेस्ट!
चीनी Smartphone Brands में कौन है सबसे दमदार? जानें किसके फोन हैं सबसे बेस्ट!
ट्रेंडिंग
अच्छा काम बना गुनाह! बॉस ने रोकी 30% हाइक वाली प्रमोशन, दर्द वायरल
अच्छा काम बना गुनाह! बॉस ने रोकी 30% हाइक वाली प्रमोशन, दर्द वायरल
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
ENT LIVE
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
ENT LIVE
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
Embed widget