फाजिल्का: नकाबपोश बदमाश ने BJP नेता के भाई को मारी गोली, हालत नाजुक

फाजिल्का के अबोहर के संत नगर में रविवार (27 सितंबर) की दोपहर उस समय माहौल तनावपूर्ण हो गया जब संत नगर में चल रही एक पंचायत के दौरान एक युवक पर एक नकाबपोश व्यक्ति ने जान से मारने की नियत से गोलियां चला दी, जिससे युवक बुरी तरह से जख्मी हो गया.

घायल को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर उसकी हालत गंभीर होने पर उसे तुरंत रेफर कर दिया गया. यह पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई है. घायल युवक भाजपा नेता का भाई बताया जा रहा है. जानकारी के मुताबिक घायल अजय का भाई हाल में नगर निगम का चुनाव लड़ा था. जिसको लेकर अब पुलिस जांच में जुटी है. कि किस रंजिश के तहत हमला हुआ है.

नकाबपोश बदमाश ने किया हमला

जानकारी के अनुसार संत नगर निवासी अजय पुत्र राज कुमार व यहां पर बने वाल्मीकि मंदिर के कुछ अन्य सेवादार आज मंदिर में लगने वाले शैड को लेकर बैठक करने के बाद मंदिर के बाहर खड़े थे. इस दौरान एक नकाबपोश युवक आया और अजय की तरफ सीधे दो फायर किए, जिससे एक गोली अजय की छाती में लगने से वह वहीं पर गिर गया.

इतने में ही हमलावर वहां से भाग निकला. हालांकि लोगों ने उसका पीछा भी करना चाहा, लेकिन वह किसी के हाथ नहीं आया. घटनास्थल पर मौजूद लोगों ने अजय को संभाला और तुरंत सिविल अस्पताल में पहुंचाया, जहां पर युवक की हालत को गंभीर देखते हुए डाक्टरों ने उसे तुरंत रेफर कर दिया.

एएसआई ने लिया घटनास्थल का जायजा

परिजन उसे अस्पताल ले गए, जहां उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है. वहीं सूचना मिलते ही सिटी वन के एएसआई अमनदीप पुलिस टीम सहित मौके पर पहुंचे और घटना का जायजा लिया. घटना सीसीटीवी में कैद हुई है जिसका वीडियो अब वायरल हो रहा है. फिलहाल मामले में जांच जारी है.

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