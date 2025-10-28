पंजाब: एक्शन से बेखौफ किसान? मोगा में सामने आए पराली जलाने के नए मामले

पंजाब में धान की कटाई का सीजन शुरू होते ही खेतों में पराली जलाने के मामले भी बढ़ने लगे हैं. किसान अगली फसल की बिजाई में देरी न हो और पराली को खेतों से हटाने का खर्चा बचाने के लिए धान की पराली को आग के हवाले कर रहे हैं.

हालांकि इससे किसानों को थोड़ी राहत मिलती है, लेकिन आम जनता को इस जहरीले धुएं से बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. सरकार ने पराली न जलाने के लिए सख्त निर्देश जारी किए हैं. किसानों की ओर से सरकार के निर्देशों को अनदेखा किया जा रहा है.

सरकार ने जारी किया सख्त निर्देश

सरकार की ओर से पहले ही सख्त निर्देश जारी किए गए हैं कि कोई भी किसान पराली न जलाए और आधुनिक मशीनरी की मदद से इसे खेतों से हटाएं. साथ ही, पराली जलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के आदेश भी दिए गए हैं.

इसके बावजूद, किसान प्रशासन के निर्देशों को नज़रअंदाज़ करते हुए पराली जलाने से बाज नहीं आ रहे हैं. रविवार (28 अक्टूबर) की देर शाम मोगा के गांव बोहना और मेहमेवाला के खेतों में पराली जलाने की तस्वीरें सामने आईं और कुछ दिन पहले गांव महेश्वरी में भी पराली जलाने के मामला सामने आया था.

किसान शाम में जला रहे हैं पराली

सेटेलाइट में तस्वीर न आए जिस करके किसान ज्यादा तार शाम को 6 बजे के बाद खेतों में आग लगा रहे ताकि उनके ऊपर करवाई न हो. जानकारी के अनुसार, अभी लगभग 60 प्रतिशत धान की कटाई बाकी है, लेकिन यदि पराली जलाने का सिलसिला इसी तरह जारी रहा, तो आने वाले दिनों में पंजाब का वातावरण जहरीले धुएं से भर जाएगा.

जिससे लोगों को सांस लेने में तकलीफ और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है. मोगा जिले में टोटल 15 मामला सामने आया . साल 2023 में 27 ऑटूबर तक 136 केश थे, साल 24 में 124, साल 2025 में 15 केश आया.जिसमें किसानों के ऊपर मामला दर्ज किया गया.