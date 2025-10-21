भव्य रही दिवाली: पंजाब और हरियाणा में रोशनी का त्योहार, बाजारों में दिखी रौनक

पंजाब और हरियाणा में सोमवार को लोगों ने हर्षोल्लास और उत्साह के साथ दिवाली मनाई. मंदिरों और गुरुद्वारों के सामने श्रद्धालुओं की कतारें देखी गईं तथा दोनों राज्यों और उनकी राजधानी चंडीगढ़ में लोग खरीदारी के लिए बाजारों में उमड़ पड़े. घरों में मोमबत्तियां, दीये और बिजली की रोशनी चारों ओर जगमगा रही थी तथा लोगों ने एक दूसरे को मिठाइयां एवं उपहार देकर रोशनी के त्योहार का जश्न मनाया.

दोनों राज्यों और उनकी संयुक्त राजधानी चंडीगढ़ में उत्सव के माहौल के बीच लोग खरीदारी के लिए बाजारों में उमड़ पड़े.

मुख्यमंत्रियों ने दी सभी को बधाई

अधिकारियों ने बताया कि पूरे क्षेत्र में विशेषकर महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों, बाजारों और पूजा स्थलों के आसपास सुरक्षा कड़ी कर दी गई है. पंजाब और हरियाणा के राज्यपालों और मुख्यमंत्रियों ने इस अवसर पर लोगों को हार्दिक बधाई दी.

पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया और राज्य के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने नागरिकों को हार्दिक शुभकामनाएं दीं. कटारिया चंडीगढ़ के प्रशासक भी हैं. कटारिया ने कहा कि रोशनी का त्योहार संघर्ष पर शांति, बुराई पर अच्छाई और अंधकार पर प्रकाश की जीत का प्रतीक है. उन्होंने लोगों से पर्यावरण के अनुकूल तरीके से दिवाली मनाने की अपील की.

पर्यावरण के अनुकूल दिवाली मनाने की अपील

हरियाणा के राज्यपाल असीम कुमार घोष ने कहा कि मैं हरियाणा और पूरे देश के लोगों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं. यह प्रकाश पर्व सभी के जीवन को साहस, उत्साह, बुद्धिमत्ता और उत्तम स्वास्थ्य से आलोकित करे!’ हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि दिवाली समृद्धि, सद्भाव और ज्ञान का प्रतीक है. उन्होंने नागरिकों से पर्यावरण के अनुकूल तरीके से दिवाली मनाने और स्वच्छता के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाने की अपील की.

सैनी ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा कि यह बहुत खुशी और गर्व की बात है कि माननीय राज्यपाल के मार्गदर्शन में राज्य विकास के क्षेत्र में नई गति और ऊर्जा के साथ आगे बढ़ रहा है.