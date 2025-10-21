हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Diwali 2025फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यपंजाबभव्य रही दिवाली: पंजाब और हरियाणा में रोशनी का त्योहार, बाजारों में दिखी रौनक

भव्य रही दिवाली: पंजाब और हरियाणा में रोशनी का त्योहार, बाजारों में दिखी रौनक

Chandigarh News: अधिकारियों ने बताया कि पूरे क्षेत्र में विशेषकर महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों, बाजारों और पूजा स्थलों के आसपास सुरक्षा कड़ी कर दी गई है. दोनों राज्यों में हर्षोल्लास से त्यौहार मनाया गया.

By : पीटीआई- भाषा | Updated at : 21 Oct 2025 09:29 AM (IST)
Preferred Sources

पंजाब और हरियाणा में सोमवार को लोगों ने हर्षोल्लास और उत्साह के साथ दिवाली मनाई. मंदिरों और गुरुद्वारों के सामने श्रद्धालुओं की कतारें देखी गईं तथा दोनों राज्यों और उनकी राजधानी चंडीगढ़ में लोग खरीदारी के लिए बाजारों में उमड़ पड़े. घरों में मोमबत्तियां, दीये और बिजली की रोशनी चारों ओर जगमगा रही थी तथा लोगों ने एक दूसरे को मिठाइयां एवं उपहार देकर रोशनी के त्योहार का जश्न मनाया.

दोनों राज्यों और उनकी संयुक्त राजधानी चंडीगढ़ में उत्सव के माहौल के बीच लोग खरीदारी के लिए बाजारों में उमड़ पड़े.

मुख्यमंत्रियों ने दी सभी को बधाई

अधिकारियों ने बताया कि पूरे क्षेत्र में विशेषकर महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों, बाजारों और पूजा स्थलों के आसपास सुरक्षा कड़ी कर दी गई है. पंजाब और हरियाणा के राज्यपालों और मुख्यमंत्रियों ने इस अवसर पर लोगों को हार्दिक बधाई दी.

पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया और राज्य के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने नागरिकों को हार्दिक शुभकामनाएं दीं. कटारिया चंडीगढ़ के प्रशासक भी हैं. कटारिया ने कहा कि रोशनी का त्योहार संघर्ष पर शांति, बुराई पर अच्छाई और अंधकार पर प्रकाश की जीत का प्रतीक है. उन्होंने लोगों से पर्यावरण के अनुकूल तरीके से दिवाली मनाने की अपील की.

पर्यावरण के अनुकूल दिवाली मनाने की अपील

हरियाणा के राज्यपाल असीम कुमार घोष ने कहा कि मैं हरियाणा और पूरे देश के लोगों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं. यह प्रकाश पर्व सभी के जीवन को साहस, उत्साह, बुद्धिमत्ता और उत्तम स्वास्थ्य से आलोकित करे!’ हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि दिवाली समृद्धि, सद्भाव और ज्ञान का प्रतीक है. उन्होंने नागरिकों से पर्यावरण के अनुकूल तरीके से दिवाली मनाने और स्वच्छता के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाने की अपील की.

सैनी ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा कि यह बहुत खुशी और गर्व की बात है कि माननीय राज्यपाल के मार्गदर्शन में राज्य विकास के क्षेत्र में नई गति और ऊर्जा के साथ आगे बढ़ रहा है.

और पढ़ें
Published at : 21 Oct 2025 09:29 AM (IST)
Tags :
HARIYANA NEWS PUNJAB NEWS Diwali 2025
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'मैं तुम्हें कतई पसंद नहीं करता...', ट्रंप ने PC में ऑस्ट्रेलियाई राजदूत को PM अल्बानीज के सामने किया बेइज्जत, जानें क्यों भड़के?
'मैं तुम्हें कतई पसंद नहीं करता', ट्रंप ने PC में ऑस्ट्रेलियाई राजदूत को किया बेइज्जत, जानें क्यों भड़के?
बिहार
बिहार चुनाव के लिए नामांकन पूरा, महागठबंधन के गहराया मतभेद, इन सीटों पर INDIA अलायंस के कई उम्मीदवार
बिहार चुनाव के लिए नामांकन पूरा, महागठबंधन के गहराया मतभेद, इन सीटों पर INDIA अलायंस के कई उम्मीदवार
बॉलीवुड
आमिर खान की बेटी आयरा खान ने मेंटल हेल्थ को लेकर दिया अपडेट, बोलीं- मैं थैरेपी से फ्री हो गई हूं
आमिर खान की बेटी आयरा खान ने मेंटल हेल्थ को लेकर दिया अपडेट, बोलीं- मैं थैरेपी से फ्री हो गई हूं
स्पोर्ट्स
रिजवान की छुट्टी, शाहीन बने पाकिस्तान के नए कप्तान! PCB ने बैठक के बाद लिया अहम फैसला
रिजवान की छुट्टी, शाहीन बने पाकिस्तान के नए कप्तान! PCB ने बैठक के बाद लिया अहम फैसला
Advertisement

वीडियोज

Bihar Election 2025: महागठबंधन में आपस में रार जारी है...आपस में ही सियासत भारी है!
बिना बहुमत मिले 9 बार CM कैसे बन गए Nitish Kumar ?
Bihar Election 2025: Tej Pratap, Kushwaha, Manjhi, Sahani से लेकर Chirag और Prashant तक सब है बम!
Congress में संकट विकट..बेचे जा रहे टिकट!
Bihar Election 2025: कहां फूटे चुनावी बम,किसने दिखाया दम ?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 136 / litre -78
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 98 / litre -78
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'मैं तुम्हें कतई पसंद नहीं करता...', ट्रंप ने PC में ऑस्ट्रेलियाई राजदूत को PM अल्बानीज के सामने किया बेइज्जत, जानें क्यों भड़के?
'मैं तुम्हें कतई पसंद नहीं करता', ट्रंप ने PC में ऑस्ट्रेलियाई राजदूत को किया बेइज्जत, जानें क्यों भड़के?
बिहार
बिहार चुनाव के लिए नामांकन पूरा, महागठबंधन के गहराया मतभेद, इन सीटों पर INDIA अलायंस के कई उम्मीदवार
बिहार चुनाव के लिए नामांकन पूरा, महागठबंधन के गहराया मतभेद, इन सीटों पर INDIA अलायंस के कई उम्मीदवार
बॉलीवुड
आमिर खान की बेटी आयरा खान ने मेंटल हेल्थ को लेकर दिया अपडेट, बोलीं- मैं थैरेपी से फ्री हो गई हूं
आमिर खान की बेटी आयरा खान ने मेंटल हेल्थ को लेकर दिया अपडेट, बोलीं- मैं थैरेपी से फ्री हो गई हूं
स्पोर्ट्स
रिजवान की छुट्टी, शाहीन बने पाकिस्तान के नए कप्तान! PCB ने बैठक के बाद लिया अहम फैसला
रिजवान की छुट्टी, शाहीन बने पाकिस्तान के नए कप्तान! PCB ने बैठक के बाद लिया अहम फैसला
विश्व
चीन के लिए बड़ा झटका, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के बीच रेयर अर्थ मिनरल्स को लेकर हुई डील; अब क्या करेंगे जिनपिंग?
चीन के लिए बड़ा झटका, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के बीच रेयर अर्थ मिनरल्स को लेकर हुई डील; अब क्या करेंगे जिनपिंग?
दिल्ली NCR
दिल्ली: दिवाली की रात आग लगने के 270 हादसे! सुबह 6 बजे तक आंकड़ा हुआ 400 पार, रात भर तैनात रहे दमकलकर्मी
दिल्ली: दिवाली की रात आग लगने के 270 हादसे! सुबह 6 बजे तक आंकड़ा हुआ 400 पार
ट्रेंडिंग
38 साल की सेवा के बाद स्कूल के चपरासी ने बजाई आखिरी घंटी, तो रो पड़ा पूरा स्कूल- वीडियो वायरल
38 साल की सेवा के बाद स्कूल के चपरासी ने बजाई आखिरी घंटी, तो रो पड़ा पूरा स्कूल- वीडियो वायरल
शिक्षा
UPSC टॉपर आदित्य श्रीवास्तव की सैलरी में लगेंगे उड़ान के पंख! जानें 8वें पे कमीशन के बाद कितनी बढ़ेगी सैलरी?
UPSC टॉपर आदित्य श्रीवास्तव की सैलरी में लगेंगे उड़ान के पंख! जानें 8वें पे कमीशन के बाद कितनी बढ़ेगी सैलरी?
ENT LIVE
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
ENT LIVE
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
ENT LIVE
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
ENT LIVE
Bigg Boss 19 new promo: मालती ने नेहल चुडासमा के कपड़ों का मजाक उड़ाया, जिससे कुनिका और अशनूर कौर हैरान रह गईं
Bigg Boss 19 new promo: मालती ने नेहल चुडासमा के कपड़ों का मजाक उड़ाया, जिससे कुनिका और अशनूर कौर हैरान रह गईं
ENT LIVE
Mahayodha Ram Review श्री राम के त्याग, प्रतिष्ठा की कहानी के साथ महान एनीमेशन
Mahayodha Ram Review श्री राम के त्याग, प्रतिष्ठा की कहानी के साथ महान एनीमेशन
Embed widget