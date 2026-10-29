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हिंदी न्यूज़राज्यपंजाबलुधियाना में पूर्व कांग्रेस नेता पर जानलेवा हमला! मां-बेटे के सामने ताबड़तोड़ फायरिंग

लुधियाना में पूर्व कांग्रेस नेता पर जानलेवा हमला! मां-बेटे के सामने ताबड़तोड़ फायरिंग

लुधियाना में पूर्व कांग्रेस नेता जगजोत सिंह पर जानलेवा हमले का मामला सामने आया है. इस हमले में वो और उनके परिवार की जान बाल-बाल बची है, लेकिन वो और उनके बेटे को कुछ चोटें आई हैं.

Written By : एबीपी स्टेट डेस्क |  Updated at : 29 Oct 2026 10:49 AM (IST)
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लुधियाना में पूर्व कांग्रेस नेता पर जानलेवा हमले का सनसनीखेज मामला सामने आया है. ढोल्लेवाल इलाके में रेस्टोरेंट से खाना खाने के बाद मां और साढ़े तीन साल के बेटे के साथ घर लौट रहे जगजोत सिंह पर करीब 7 से 8 हमलावरों ने हमला कर दिया.

पीड़ित का आरोप है कि हमलावरों ने उस पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाईं, गाड़ी पर भी फायरिंग की और सिर पर दातर से कई वार किए. किसी तरह अपनी मां और मासूम बेटे की जान बचाकर जगजोत सिंह सिविल अस्पताल पहुंचा.

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रेस्टोरेंट में खाना खाने गया था परिवार

जानकारी के मुताबिक, जगजोत सिंह अपनी मां मनजीत कौर और साढ़े तीन साल के बेटे के साथ ढोल्लेवाल स्थित मैगी प्वाइंट रेस्टोरेंट में खाना खाने गया था. तीनों कार में बैठकर खाना खा रहे थे. खाना खाने के बाद जब जगजोत पानी की बोतल लेने और पैसे देने के लिए कार से नीचे उतरे, तभी पीछे से आए 7 से 8 युवकों ने उसे निशाना बनाते हुए फायरिंग शुरू कर दी.

पीड़ित के मुताबिक, हमलावरों ने पहले उनपर गोलियां चलाईं. जान बचाने के लिए वो भागकर अपनी कार में बैठ गए, लेकिन हमलावरों ने पीछा करते हुए कार की खिड़की के पास से भी फायरिंग की. आरोप है कि गाड़ी के अंदर भी गोलियां चलाई गईं. उस वक्त कार में उसकी मां और छोटा बेटा मौजूद थे.

हमलावरों ने सिर पर किए कई वार

जगजोत सिंह ने आरोप लगाया कि जब उसने कार लेकर वहां से निकलने की कोशिश की तो हमलावरों ने उसकी दस्तार के ऊपर से सिर पर दातर से कई वार किए. उन्होंने आरोप लगाया कि हमलावरों ने उसके सिर में दातर फंसाकर बाल भी काट दिए और पिस्तौल के बट से भी हमला किया. पीड़ित ने पैर और आंख के पास गोली के छर्रे लगने की बात भी कही है. हालांकि, चोटों की वास्तविक स्थिति मेडिकल जांच के बाद स्पष्ट होगी. हमले के बाद जगजोत किसी तरह कार लेकर सिविल अस्पताल पहुंचा. उसके मुताबिक, कार पर गोलियों के निशान हैं और गाड़ी के अंदर .45 बोर का एक खाली खोल भी मिला है.

पहले भी हुआ है हमला

पीड़ित का दावा है कि वो हमलावरों को पहले से जानता है और करीब एक साल पहले भी इन्हीं लोगों ने उसके घर पर हमला कर फायरिंग की थी. जगजोत सिंह ने इस वारदात के पीछे पुरानी रंजिश और राजनीतिक दुश्मनी होने का आरोप लगाया है. उन्होंने बताया कि वो पहले कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हुआ था, लेकिन अब किसी भी राजनीतिक पार्टी के साथ नहीं है. पीड़ित के अनुसार, हमलावर दूसरी राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए हैं. हालांकि, इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि होना बाकी है.

जगजोत सिंह की मां मनजीत कौर ने बताया कि उनका बेटा पानी की बोतल लेने और पैसे देने के लिए कार से उतरा था. इसी दौरान उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो बेटा भागता हुआ कार की तरफ आ रहा था और गोलियां चलने की आवाजें सुनाई दे रही थीं.

हमलावरों ने खिड़की के पास चलाईं गोलियां

मनजीत कौर के मुताबिक, जैसे ही उनका बेटा कार में बैठा, हमलावरों ने खिड़की के पास आकर गोलियां चलानी शुरू कर दीं. उन्होंने बेटे को बचाने के लिए हमलावरों के सामने आने की कोशिश की. उनका आरोप है कि इस दौरान उन्हें भी चोटें आईं और चेहरे पर चोट लगी.

घटना की सूचना संबंधित थाना पुलिस को दे दी गई है. फिलहाल पीड़ित ने पुरानी रंजिश के चलते हमला किए जाने का आरोप लगाया है. हमलावरों की पहचान, वारदात में इस्तेमाल वाहनों और फायरिंग से जुड़े तथ्यों की पुष्टि पुलिस जांच के बाद ही हो सकेगी.

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Input By : प्रदीप भंडारी
Published at : 29 Oct 2026 10:49 AM (IST)
Tags :
CONGRESS PUNJAB NEWS
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