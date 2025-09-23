अमृतसर पुलिस ने सीमा पार से संचालित एक संगठित हथियार तस्करी नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है. इस कार्रवाई में 10 आधुनिक पिस्तौल और 2.5 लाख रुपये हवाला राशि भी बरामद की गई है साथ ही तीन आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं, जो पाकिस्तानी हैंडलरों के संपर्क में थे और सोशल मीडिया के माध्यम से हथियारों की खरीद-फरोख्त कर रहे थे.

गिरफ्तार आरोपियों और बरामद हथियारों का विवरण

पुलिस के जानकारी के अनुसार, गिरफ्तार किए गए आरोपियों में अमरजीत सिंह उर्फ बाऊ (22) निवासी माझी मेओ, मनबीर सिंह (26) निवासी वान तारा सिंह और मुहम्मद तौफीक़ खान उर्फ़ बब्बलू (42) निवासी गौतम नगर, मुंबई शामिल हैं. बरामद हथियारों में तीन .30 बोर पीएक्स-5 पिस्तौल, तीन 9 एमएम ग्लॉक, एक 9 एमएम ब्रेटा और तीन .30 बोर पिस्तौल शामिल हैं. प्रारंभिक जांच में पता चला है कि आरोपी पाकिस्तान स्थित हैंडलरों के संपर्क में थे और राज्य की शांति भंग करने के लिए हथियारों की आपूर्ति कर रहे थे.

पाकिस्तानी हैंडलरों और ड्रोन के माध्यम से आपूर्ति

अमृतसर पुलिस कमिश्नर गुरप्रीत भुल्लर ने बताया कि आरोपी सोशल मीडिया के जरिए हथियारों की खरीद-फरोख्त कर रहे थे. अमरजीत और मनबीर दोनों का एक साझा पाकिस्तानी हैंडलर था, जो ड्रोन के माध्यम से भारतीय क्षेत्र में हथियारों की खेप भेजता था. गुप्त सूचना के आधार पर अमरजीत को गिरफ्तार किया गया और उसके कब्ज़े से एक ग्लॉक पिस्तौल बरामद हुई. बाद में उसके खुलासे पर मनबीर को नामजद किया गया और नौ अन्य पिस्तौल के साथ गिरफ्तार किया गया.

हवाला के माध्यम से धन भेजने वाला आरोपी भी गिरफ्तार

जांच में यह भी पता चला कि मुंबई-आधारित मुहम्मद तौफीक खान तस्करी से अर्जित धन को हवाला के माध्यम से पाकिस्तान भेजता था. वह नेटवर्क संचालित करने के लिए पंजाब के विभिन्न शहरों में किराए के मकानों में रह रहा था. उसे 2.5 लाख रुपये हवाला राशि के साथ गिरफ्तार किया गया. पुलिस मामले की आगे की पड़ताल कर पूरे नेटवर्क और सीमा पार संबंधों का खुलासा करने में जुटी है.

गगनदीप सिंह की रिपोर्ट.