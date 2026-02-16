हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यपंजाबटीम इंडिया की जीत पर झूमीं क्रिकेटर अभिषेक शर्मा की बहन, पाकिस्तान की हार पर दिया बड़ा बयान

टीम इंडिया की जीत पर झूमीं क्रिकेटर अभिषेक शर्मा की बहन, पाकिस्तान की हार पर दिया बड़ा बयान

IND vs PAK Match: टी20 वर्ल्ड कप में भारत ने पाकिस्तान को 61 रन से हरा दिया. इस जीत के बाद क्रिकेटर अभिषेक शर्मा की बहन कोमल शर्मा ने जश्न मनाते हुए कहा कि मुझे पहले से पता था कि भारत जीतेगा.

By : पंकज यादव | Edited By: अंकुल कौशिक | Updated at : 16 Feb 2026 09:14 AM (IST)
टी20 वर्ल्ड कप में एक बार फिर भारत ने पाकिस्तान को करारी शिकस्त देकर इतिहास दोहरा दिया. श्रीलंका के कोलंबो में खेले गए इस मुकाबले में भारत ने 61 रनों से शानदार जीत दर्ज की. इस जीत के साथ भारत ने टी20 विश्व कप में पाकिस्तान पर रिकॉर्ड आठवीं बार जीत हासिल कर ली. मैच के बाद जहां पूरी टीम जश्न में डूबी दिखी, वहीं भारतीय टीम के आकर्षक सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा की बहन कोमल शर्मा का उत्साह भी देखने लायक था.

कोमल शर्मा ने मनाया जीत का जश्न

मैच खत्म होते ही कोलंबो में मौजूद कोमल शर्मा ने जीत का जश्न मनाया. भाई की टीम की शानदार जीत से वह बेहद खुश नजर आईं. उन्होंने कहा, “सबने बहुत अच्छा खेला और हम बहुत खुश हैं. मुझे पहले से ही पता था कि भारत जीतेगा. इसमें कोई शक नहीं कि हम विश्व चैंपियन बनेंगे.” कोमल का आत्मविश्वास और खुशी साफ दिख रही थी. उनका यह बयान सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हो रहा है. कोमल का आत्मविश्वास और खुशी साफ दिख रही थी.

फैंस में जबरदस्त उत्साह

भारत की इस जीत के बाद फैंस में भी जबरदस्त जोश है. एक बार फिर टीम इंडिया ने बड़े मैच में अपना दम दिखाया है. पाकिस्तान पर रिकॉर्ड 8वीं जीत ने टूर्नामेंट में भारत की दावेदारी और मजबूत कर दी है. अब सबकी नजरें अगले मुकाबले पर हैं, जहां टीम जीत की इस लय को बरकरार रखना चाहेगी.

पहले बल्लेबाजी, फिर गेंदबाजों का कमाल

बता दें भारत ने टॉस के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 7 विकेट पर 175 रन बनाए. टीम की शुरुआत संभली हुई रही और बीच के ओवरों में रनगति तेज हुई. लक्ष्य का पीछा करने उतरी पाकिस्तान की टीम भारतीय गेंदबाजों के सामने टिक नहीं पाई. पूरी टीम 18 ओवर में 114 रन पर सिमट गई. इस तरह भारत ने मुकाबला 61 रनों से अपने नाम कर लिया.

About the author पंकज यादव

मेरा नाम पंकज यादव है. मैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का रहने वाला हूं. मैंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और बीबीएयू यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में मास्टर्स की डिग्री हासिल की है. मुझे पत्रकारिता में लगभग 8 साल का अनुभव है. मैंने इस दौरान अलग-अलग मीडिया संस्थानों लाइव टुडे न्यूज चैनल, इनशॉर्ट्स न्यूज ऐप और दैनिक भास्कर डिजिटल के लिए काम किया है. मुझे पॉलिटिकल, खेल और फीचर से जुड़े लेख लिखना पसंद है.
Published at : 16 Feb 2026 09:14 AM (IST)
Abhishek Sharma IND Vs PAK Match T20 World Cup PUNJAB NEWS
