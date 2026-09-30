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पंजाब में प्रदेश अध्यक्ष बदलेगी कांग्रेस, रेस में कौन आगे?

पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस राज्य में प्रदेश अध्यक्ष बदलेगी. सूत्रों ने इसकी जानकारी दी है. अभी अमरिंदर सिंह राजा वडिंग इस जिम्मेदारी को निभा रहे हैं.

Written By : मोहित राज दुबे |  Updated at : 30 Sep 2026 11:57 PM (IST)
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पंजाब कांग्रेस में घमासान के बीच सूत्रों ने बड़ी जानकारी दी है. कांग्रेस पंजाब में प्रदेश अध्यक्ष बदलेगी. पंजाब में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं. अमरिंदर सिंह राजा वडिंग की जगह विजय इंदर सिंगला और गुरजीत औजला में से किसी एक नेता को कमान मिल सकती है. ये दोनों रेस में आगे चल रहे हैं. सूत्रों के मुताबिक, सिंगला को नेताओं ने बधाई भी दे दी है. अमरिंदर राजा वडिंग लुधियाना से सांसद हैं. पंजाब सरकार में कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं. सांसद बनने से पहले विधायक थे. साथ ही यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष भी रह चुके हैं.

विजय इंदर सिंघला संगरूर से लोकसभा सांसद रह चुके हैं. वो मौजूदा समय में कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य हैं. पंजाब सरकार में कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं. 

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पंजाब कांग्रेस में गुटबाजी

दरअसल बीते दिनों में पंजाब कांग्रेस में अमरिंदर सिंह राजा वडिंग और पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी गुट के बीच मतभेद और गुटबाजी खुलकर सामने आए. इस विवाद के बाद से ही पंजाब कांग्रेस में बड़े बदलाव के कयास लगने लगे.

बघेल की जगह पायलट

वडिंग और चन्नी गुट में मतभेद के बीच ही सितंबर महीने की शुरुआत में कांग्रेस हाईकमान ने भूपेश बघेल को हटाकर सचिन पायलट को पंजाब कांग्रेस का प्रभारी नियुक्त किया था. भूपेश बघेल ने वडिंग और चन्नी गुट के मतभेद सुलझाने की कई कोशिशें की थीं लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हो पाए थे. अब सूत्रों की मानें तो सचिन पायलट के प्रभारी बनने के बाद पंजाब कांग्रेस में बड़ा बदलाव होने जा रहा है. 

बता दें कि इसी साल जुलाई में कांग्रेस ने पंजाब में चुनावी टीम की घोषणा की थी. इसमें चरणजीत सिंह चन्नी को कैंपेन कमेटी का चेयरमैन बनाया था. इस नियुक्ति से कांग्रेस ने साफ कर दिया था कि स्टेट यूनिट की लीडरशिप में बदलाव नहीं होगा. 

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About the author मोहित राज दुबे

एबीपी न्यूज से जुड़े मोहित राज दुबे एक अनुभवी पत्रकार हैं, जो देश की राजनीति, संसद और जमीनी स्तर की रिपोर्टिंग के लिए जाने जाते हैं. उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से बीकॉम और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पीजी डिप्लोमा किया है. इसके बाद दिल्ली के Aurobindo Institute of Mass Communication से जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा तथा Guru Jambheshwar University से एमए इन मास कम्युनिकेशन पूरा किया है. वे प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष निर्वाचित हुए. वे राजनीति से लेकर संसद की रिपोर्टिंग करते हैं. उनके व्यापक रिपोर्टिंग अनुभव में शामिल है: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव (2007, 2013, 2017, 2022), लोकसभा चुनाव (2009, 2014, 2019, 2024), देश के कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की जमीनी कवरेज, 2013 उत्तराखंड बाढ़ की एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात से दिल्ली आगमन की कवरेज और कोविड-19 महामारी के दौरान लगातार रिपोर्टिंग. राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और न्याय यात्रा की विस्तृत कवरेज भी किया है. उनकी पत्रकारिता का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है, 2024 के चुनाव नतीजों के बाद 10 जनवरी को राहुल गांधी का एकमात्र इंटरव्यू लेना.
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Published at : 30 Sep 2026 11:18 PM (IST)
Tags :
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