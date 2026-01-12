पंजाब के फिरोजपुर में कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन, 'मनरेगा बचाओ' रैली में नेताओं ने भरी हुंकार
Firozpur News: पंजाब के फिरोजपुर में कांग्रेस ने 'मनरेगा बचाओ रैली' का आयोजन हुआ. इस दौरान पार्टी की टॉप लीडरशिप ने हिस्सा लिया. पंजाब कांग्रेस के प्रभारी भूपेश बघेल भी रैली में शामिल हुए.
फिरोजपुर के कस्बे गुरुहरसहाय में पंजाब कांग्रेस की मनरेगा बचाओ संग्राम रैली का आयोजन किया गया. इस रैली में पंजाब कांग्रेस के बड़े नेताओं ने शिरकत की और हजारों की संख्या में लोग पहुंचे. मंच से कांग्रेस ने एकजुटता दिखाते हुए हुंकार भरी.
गुरुहरसहाय में हुई कांग्रेस पार्टी की मनरेगा बचाओ संग्राम रैली को अब तक की पंजाब की सबसे बड़ी रैली बताया जा रहा है. इस रैली में पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी, नेता प्रताप सिंह बाजवा, पंजाब कांग्रेस प्रभारी भूपेश बघेल, प्रदेश अध्यक्ष राजा वड़िंग, राणा गुरजीत सहित कई पूर्व और मौजूदा विधायक व सांसद शामिल हुए.
भूपेश बघेल ने बीजेपी पर साधा निशाना
रैली को संबोधित करते हुए भूपेश बघेल और चरणजीत सिंह चन्नी ने केंद्र की बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा. पंजाब कांग्रेस की इस मनरेगा बचाओ संग्राम रैली में केंद्र सरकार को मजदूर-विरोधी करार देते हुए मनरेगा को बचाने के लिए बड़ी लड़ाई लड़ने का ऐलान किया गया.
रैली के दौरान क्या बोले कांग्रेस नेता?
कांग्रेस नेताओं ने कहा कि हर हाल में कांग्रेस पार्टी नए कानून को वापस करवाएगी. उन्होंने आरोप लगाया कि मनरेगा में 40 प्रतिशत फंड देने का अधिकार राज्य सरकारों के पास नहीं छोड़ा गया. कांग्रेस नेताओं ने पंजाब सरकार पर भी निशाना साधते हुए महिलाओं को एक हजार रुपये न देने को लेकर आम आदमी पार्टी सरकार को घेरा.
कांग्रेस की सीनियर लीडरशिप ने की शिरकत
फिरोजपुर के कस्बे गुरुहरसहाय में कांग्रेस पार्टी द्वारा आयोजित मनरेगा बचाओ संग्राम रैली में पंजाब कांग्रेस की सीनियर लीडरशिप पहुंची. इस रैली में पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी, नेता प्रतिपक्ष प्रताप सिंह बाजवा, पंजाब कांग्रेस प्रभारी भूपेश बघेल, प्रदेश अध्यक्ष राजा वड़िंग और रणजीत सिंह, राणा गुरजीत मौजूद रहे. उनके साथ कई पूर्व विधायक और मौजूदा सांसद भी शामिल हुए.
बता दें कि पंजाब के कई इलाकों में कांग्रेस नेताओं की तरफ से 'मनरेगा बचाओ संग्राम' का आयोजन किया जा रहा है. इस रैली के जरिए कांग्रेस नेता जनता को जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं.
