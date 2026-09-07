Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यपंजाबपंजाब कांग्रेस में फेरबदल की तैयारी, सचिन पायलट लेंगे अहम फैसले?

पंजाब कांग्रेस में फेरबदल की तैयारी, सचिन पायलट लेंगे अहम फैसले?

पंजाब कांग्रेस में बड़े बदलाव की तैयारी तेज है. सचिन पायलट को जिम्मेदारी के बाद प्रदेश अध्यक्ष और चुनावी टीम में फेरबदल की चर्चा.

Written By : पंकज यादव |  Updated at : 07 Sep 2026 12:20 PM (IST)
Preferred Sources

पंजाब कांग्रेस में लंबे समय से जारी गुटबाजी पर लगाम कसने के लिए हाईकमान अब निर्णायक कदम उठाने की तैयारी में है. भूपेश बघेल की जगह सचिन पायलट को प्रभारी महासचिव बनाकर पार्टी नेतृत्व ने संगठन में बदलाव का पहला संकेत दे दिया है. अब प्रदेश कांग्रेस की कमान से लेकर चुनावी समितियों तक फेरबदल की तैयारी है. प्रदेश अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग को बदलने का विकल्प भी चर्चा में है. माना जा रहा है कि राहुल गांधी के 15 सितंबर के आसपास प्रस्तावित चुनावी अभियान से पहले कांग्रेस पंजाब संगठन का चेहरा और चुनावी टीम दोनों को नए सिरे से तैयार कर लेना चाहती है.

कांग्रेस के शीर्ष नेताओं ने पंजाब में संगठन और चुनावी टीम को लेकर कई विकल्पों पर चर्चा शुरू कर दी है. सचिन पायलट से बातचीत के बाद अगले कुछ दिनों में इस संबंध में फैसले लिए जा सकते हैं. प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष को बदलने का विकल्प भी इस चर्चा का हिस्सा है. हालांकि, अभी तक अध्यक्ष पद को लेकर कोई अंतिम निर्णय नहीं हुआ है.

अश्वनी मिश्रा बने पंजाब-हरियाणा HC के चीफ जस्टिस, मान सरकार के विरोध के बीच शपथ ग्रहण

पार्टी के भीतर नए प्रदेश अध्यक्ष के नाम को लेकर भी चर्चाएं तेज हो गई हैं. पूर्व सांसद विजयेंद्र सिंगला और लोकसभा सांसद अमर सिंह को संभावित दावेदारों के तौर पर देखा जा रहा है. दोनों नेताओं के नाम अलग-अलग सामाजिक समीकरणों को साधने के लिहाज से महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं.

हिंदू और दलित वोट बैंक पर कांग्रेस की नजर

विजयेंद्र सिंगला कांग्रेस के प्रमुख हिंदू चेहरों में शामिल हैं. ऐसे समय में जब भाजपा पंजाब में आक्रामक चुनावी रणनीति के साथ आगे बढ़ रही है, कांग्रेस के सामने अपने परंपरागत हिंदू वोटरों को साथ बनाए रखने की चुनौती भी है. यही वजह है कि अगर प्रदेश अध्यक्ष बदलने का फैसला होता है तो सिंगला की दावेदारी को मजबूत माना जा रहा है.

वहीं अमर सिंह दलित समुदाय से आते हैं और पार्टी के भीतर उनकी स्वीकार्यता भी अच्छी मानी जाती है. कांग्रेस ने उन्हें पहले ही पंजाब चुनाव की घोषणापत्र समिति की जिम्मेदारी दे रखी है. ऐसे में वह चुनावी टीम का अहम हिस्सा बने हुए हैं.

चुनावी समितियों की धीमी रफ्तार से हाईकमान नाराज

कांग्रेस ने कई महीने पहले पंजाब चुनाव को ध्यान में रखते हुए अलग-अलग समितियों का गठन कर दिया था. हालांकि, घोषणापत्र समिति को छोड़ दें तो ज्यादातर समितियों का काम अपेक्षित गति से शुरू नहीं हो पाया है.

शुक्रवार को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की अध्यक्षता और राहुल गांधी की मौजूदगी में पंजाब को लेकर हुई बैठक में इस स्थिति पर नाराजगी जताए जाने की बात सामने आई है. पार्टी अब चुनावी तैयारियों में किसी तरह की देरी नहीं चाहती.

पंजाब: HC चीफ जस्टिस पर विवाद, भगवंत सरकार का फैसले के खिलाफ प्रस्ताव पारित

कांग्रेस ने राहुल गांधी के पंजाब चुनाव अभियान की शुरुआत के लिए बस यात्रा की योजना तैयार कर ली है. इसे करीब 15 सितंबर के आसपास शुरू करने की तैयारी है. ऐसे में माना जा रहा है कि राहुल गांधी के मैदान में उतरने से पहले हाईकमान संगठन और चुनावी समितियों में जरूरी बदलाव कर देना चाहता है.

सचिन पायलट को नई जिम्मेदारी दिए जाने को भी इसी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है. पार्टी की कोशिश है कि सभी गुटों को साथ लेकर पंजाब में एकजुट चेहरा पेश किया जाए और चुनाव से पहले अंदरूनी विवादों को पीछे छोड़कर संगठन को पूरी तरह चुनावी मोड में लाया जाए.

और पढ़ें

About the author पंकज यादव

मेरा नाम पंकज यादव है. मैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का रहने वाला हूं. मैंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और बीबीएयू यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में मास्टर्स की डिग्री हासिल की है. मुझे पत्रकारिता में लगभग 8 साल का अनुभव है. मैंने इस दौरान अलग-अलग मीडिया संस्थानों लाइव टुडे न्यूज चैनल, इनशॉर्ट्स न्यूज ऐप और दैनिक भास्कर डिजिटल के लिए काम किया है. मुझे पॉलिटिकल, खेल और फीचर से जुड़े लेख लिखना पसंद है.
Read More
Published at : 07 Sep 2026 12:20 PM (IST)
Tags :
PUNJAB CONGRESS PUNJAB NEWS SACHIN PILOT
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

पंजाब
अश्वनी मिश्रा बने पंजाब-हरियाणा HC के चीफ जस्टिस, मान सरकार के विरोध के बीच शपथ ग्रहण
अश्वनी मिश्रा बने पंजाब-हरियाणा HC के चीफ जस्टिस, मान सरकार के विरोध के बीच शपथ ग्रहण
पंजाब
पंजाब: HC चीफ जस्टिस पर विवाद, भगवंत सरकार का फैसले के खिलाफ प्रस्ताव पारित
पंजाब: HC चीफ जस्टिस पर विवाद, भगवंत सरकार का फैसले के खिलाफ प्रस्ताव पारित
पंजाब
पंजाब कांग्रेस प्रभारी बने सचिन पायलट, राजा वडिंग बोले- ‘उनके आने से पार्टी को मिलेगी मजबूती’
पंजाब कांग्रेस प्रभारी बने सचिन पायलट, राजा वडिंग बोले- ‘उनके आने से पार्टी को मिलेगी मजबूती’
पंजाब
पंजाब-हरियाणा HC के चीफ जस्टिस की नियुक्त पर विवाद, मान सरकार को ऐतराज
पंजाब-हरियाणा HC के चीफ जस्टिस की नियुक्त पर विवाद, मान सरकार को ऐतराज
Advertisement

वीडियोज

Breaking News | Moti Bagh Building Collapse: मलबा हटाने में जुटी JCB...हादसे से दहली दिल्ली!
Moti Bagh Building Collapse | Sansani: दिल्ली के 'कातिल सिस्टम' का कहर ! | Delhi Hostel
Delhi Building Collapse | Sandeep Chaudhary: दिल्ली हादसे ने खोली लापरवाह सिस्टम की पोल? | BJP
Moti Bagh Building Collapse: कैसे हुआ दिल्ली हादसा? चश्मदीदों ने खोले राज, कंपा देगी सच्चाई!
Breaking News | Moti Bagh Building Collapse: दिल्ली में 'मौत का हॉस्टल'..जिम्मेदार कौन? | Janhit
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
हवा में विमान के इंजन से निकलने लगा तेल, मच गया हंगामा, जानें फिर क्या हुआ?
हवा में विमान के इंजन से निकलने लगा तेल, मच गया हंगामा, जानें फिर क्या हुआ?
पंजाब
अश्वनी मिश्रा बने पंजाब-हरियाणा HC के चीफ जस्टिस, मान सरकार के विरोध के बीच शपथ ग्रहण
अश्वनी मिश्रा बने पंजाब-हरियाणा HC के चीफ जस्टिस, मान सरकार के विरोध के बीच शपथ ग्रहण
इंडिया
'बाय-बाय पापा...' बोलकर चिनाब नदी में कूद गई लड़की, सुसाइड का वीडियो वायरल
'बाय-बाय पापा...' बोलकर चिनाब नदी में कूद गई लड़की, सुसाइड का वीडियो वायरल
क्रिकेट
पाकिस्तान बोर्ड PSL 2027 का शेड्यूल बदलने पर मजबूर, IPL नहीं है वजह
पाकिस्तान बोर्ड PSL 2027 का शेड्यूल बदलने पर मजबूर, IPL नहीं है वजह
टेलीविजन
'मेरे अंडरगारमेंट्स भी धो दो...' Bigg Boss 20 में चाय पर बवाल, माही विज पर भड़कीं बादशाह की एक्स-वाइफ
'मेरे अंडरगारमेंट्स भी धो दो...' माही विज पर भड़कीं बादशाह की एक्स-वाइफ
इंडिया
सत्य निकेतन हादसे पर शशि थरूर का सवाल- छात्रों की मौत का जिम्मेदार कौन?
सत्य निकेतन हादसे पर शशि थरूर नाराज, पूछा- छात्रों की मौत का जिम्मेदार कौन?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'एक रैली से बौखलाहट...', जयंत चौधरी ने साधा अखिलेश यादव पर निशाना
'एक रैली से बौखलाहट...', जयंत चौधरी ने साधा अखिलेश यादव पर निशाना
Home Tips
Flour Bugs: आटे में कीड़े और घुन से हैं परेशान? 1 ट्रिक से पाएं छुटकारा
आटे में कीड़े और घुन से हैं परेशान? 1 ट्रिक से पाएं छुटकारा
ABP NEWS
13 गेटों से तेज़ी से पानी छोड़े जाने के कारण नर्मदा नदी उफान पर है, घाटों के लिए अलर्ट जारी किया गया है।
13 गेटों से तेज़ी से पानी छोड़े जाने के कारण नर्मदा नदी उफान पर है, घाटों के लिए अलर्ट जारी किया गया है।
ABP NEWS
एक औरत की इज़्ज़त किसी इंसान ने नहीं, बल्कि एक कुत्ते ने बचाई!
एक औरत की इज़्ज़त किसी इंसान ने नहीं, बल्कि एक कुत्ते ने बचाई!
ABP NEWS
कुछ ही मिनटों में आग विकराल हो गई!
कुछ ही मिनटों में आग विकराल हो गई!
ABP NEWS
मुख्यमंत्री धामी कैंची धाम के बाबा पर बनी फ़िल्म देखने पहुँचे!
मुख्यमंत्री धामी कैंची धाम के बाबा पर बनी फ़िल्म देखने पहुँचे!
ABP NEWS
माता-पिता अपने बच्चों को स्कूल भेजकर उनकी जान कैसे जोखिम में डाल रहे हैं?
माता-पिता अपने बच्चों को स्कूल भेजकर उनकी जान कैसे जोखिम में डाल रहे हैं?
Embed widget