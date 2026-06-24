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हिंदी न्यूज़राज्यपंजाबPunjab News: CM भगवंत मान पर कांग्रेस हमलावर, इस्तीफे और गिरफ्तारी की मांग की 

Punjab News: CM भगवंत मान पर कांग्रेस हमलावर, इस्तीफे और गिरफ्तारी की मांग की 

Punjab Politics: पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वडिंग ने कहा कि हमारी पार्टी सीएम मान के तुरंत इस्तीफे की मांग करती है. उन्हें श्री अकाल तख्त पर पेश होकर माफी मांगनी चाहिए.

Written By : सचिन कुमार |  Updated at : 24 Jun 2026 03:24 PM (IST)
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पंजाब के सीएम भगवंत मान के कथित वीडियो को लेकर कांग्रेस हमलावर है. कांग्रेस ने सीएम मान के इस्तीफे और गिरफ्तारी की मांग की है. कांग्रेस के लोकसभा सांसद और पंजाब के पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा कि कांग्रेस मुख्यमंत्री के इस्तीफे और उन पर FIR  दर्ज करके गिरफ्तारी की मांग करती है. उन्होंने यहां तक कह दिया कि भगवंत मान का मुंह काला करके गांव में घुमाना चाहिए.

अकाल तख्त को चैलेंज कर रहे मान- चन्नी

चन्नी ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान असल में अकाल तख्त को चैलेंज कर रहे हैं. कांग्रेस का कोई भी नेता मुख्यमंत्री से संपर्क नहीं रखेगा क्योंकि अकाल तख्त ने भगवंत मान के सामाजिक बहिष्कार का आदेश दिया है. भगवंत मान ने बार बार सिख भावनाओं को ठेस पहुंचाई है. उन्होंने कहा कि धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए असल में भगवंत मान के खिलाफ FIR दर्ज होनी चाहिए और उन्हें गिरफ्तार किया जाना चाहिए. किस तरह गुरुग्राम की लैब से फर्जी टेस्ट रिपोर्ट बनवाकर अकाल तख्त द्वारा बनवाई रिपोर्ट को झूठा साबित करने की कोशिश की गई.

तख्त पर पेश होकर माफी मांगें सीएम- वडिंग

वहीं पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वडिंग ने कहा कि भगवंत मान से कांग्रेस तुरंत इस्तीफा मांगती है. मुख्यमंत्री को गुरु का दोषी और पंथ विरोधी अकाल तख्त ने करार दिया है. उन्हें तख्त पर पेश होकर माफी मांगनी चाहिए. पुलिस के आलाधिकारी गुरुग्राम भेजे गए थे. गुरुग्राम के घटनाक्रम ने साबित कर दिया है कि एक झूठ को दबाने के लिए आम आदमी पार्टी क्या कुछ कर रही है.

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हरियाणा पुलिस ने दो लोगों को किया गिरफ्तार

बता दें कि हरियाणा पुलिस ने मंगलवार को एफआईआर दर्ज करके दो लोगों को गिरफ्तार किया. शिकायत में आरोप लगाया गया है कि पंजाब के मुख्यमंत्री से संबंधित विवाद से जुड़े वायरल वीडियो की फर्जी फोरेंसिक रिपोर्ट की व्यवस्था कराने के लिए उससे संपर्क किया गया था. 

इस मामले में सिखों की सर्वोच्च धार्मिक संस्था अकाल तख्त ने 15 जून को पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के खिलाफ एक आदेश जारी किया था. आदेश अकाल तख्त के जत्थेदार ज्ञानी कुलदीप सिंह गर्गज के इस दावे के बाद जारी किया गया था कि दो फोरेंसिक प्रयोगशालाओं ने उस वीडियो को प्रामाणिक पाया है. 

वीडियो में कथित तौर पर भगवंत मान जैसा दिखने वाला एक व्यक्ति नजर आ रहा है. सीएम मान पहले ही इस वीडियो को खारिज कर चुके हैं और इसे उनकी छवि को खराब करने के उद्देश्य से किया गया दुष्प्रचार बता चुके हैं. 

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Published at : 24 Jun 2026 03:18 PM (IST)
Tags :
Amrinder Singh Raja Warring Charanjit Singh Channi PUNJAB NEWS BHAGWANT MANN
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