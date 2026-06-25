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हिंदी न्यूज़राज्यपंजाबवायरल वीडियो पर CM भगवंत मान बोले, 'मेरे गले पर बचपन से एक निशान, मगर इसमें नहीं'

वायरल वीडियो पर CM भगवंत मान बोले, 'मेरे गले पर बचपन से एक निशान, मगर इसमें नहीं'

Bhagwant Mann News: सीएम भगवंत मान ने मोहाली में कहा कि श्री अकाल तख्त के सभी कानून को मानते हैं. उन्होंने कहा कि धार्मिक तौर पर बदमान करने की साजिश की गई.

Written By : सचिन कुमार |  Updated at : 25 Jun 2026 03:21 PM (IST)
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बेअदबी विवाद पर पंजाब के सीएम भगवंत मान ने कांग्रेस, बीजेपी और अकाली दल तीनों को निशाने पर लिया. मोहाली में गुरुवार (25 जून) को उन्होंने कहा कि ये सब लोग मुझसे हार गए, इसलिए ऐसा कर रहे हैं. कांग्रेस, बीजेपी और अकाली दल सब मिलकर मुझे बदनाम करने के लिए कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि सारी पार्टियां मिलकर उनके पीछे पड़ी हैं.

फर्जी वीडियो सर्कुलेट किया जा रहा- सीएम

सीएम मान ने फिर कहा, "मुझे बदनाम करने के लिए एक फर्जी वीडियो सर्कुलेट किया जा रहा है. मुझे बदनाम करने के लिए तमाम हथकंडे अपनाएं जा रहे हैं. ये नहीं हो सकता. धार्मिक तौर पर मुझे बदनाम करने की साजिश की गई. यह वीडियो मुझे सियासी तौर पर बदनाम करने के लिए बनाया गया है. सियासी फायदे के लिए फर्जी वीडियो बनाए गए. वीडियो की जांच करा लें, उसमें मैं नहीं हूं. मैं श्री अकाल तख्त के सभी कानून को मानता हूं."

जितने काम हमने किए, किसी ने नहीं किए- सीएम

सीएम मान ने विरोधियों पर निशाना साधते हुए कहा कि वे राजनीतिक तौर पर उनका मुकाबला नहीं कर सकते क्योंकि ग्राउंड पर जीरो हो चुके हैं. इसलिए वो रोज कुछ न कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे की धार्मिक तौर पर बदनाम किया जा सके. पंजाब के लोगों के लिए जितने काम हमने और हमारी सरकार ने किए हैं, उतने काम किसी ने नहीं किए हैं. 

मेरे गले पर बचपन से एक निशान है- सीएम

अपनी कथित वीडियो को लेकर मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा है, "मेरे गले पर बचपन से एक निशान है. मगर इस वीडियो में नहीं है. क्योंकि आंखें नहीं बन सकती इसलिए वीडियो में शख्स चश्मा पहनता है. मैं नवंबर 2016 के बाद कनाडा गया ही नहीं. जगमन समरा से किसने पैसे देकर वीडियो बनवाई थी वो भी आने वाले दिनों में खुलासे हम करेंगे. हम ये वीडियो भी अकाल तख्त साहिब को भेजेंगे कि इसकी भी जांच करवा लें. मैंने तो संगत पर फैसला छोड़ दिया है. धर्म को इस तरह से इस्तेमाल करना गलत है. जगमन समरा को इंटरपोल के जरिए भारत लाने की प्रक्रिया भी शुरू कर रहे हैं.

'परमात्मा का बड़ा विशेष आशीर्वाद है कि समय रहते...', भगवंत मान के वीडियो विवाद पर बोले राघव चड्ढा

Published at : 25 Jun 2026 03:02 PM (IST)
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