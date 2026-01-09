पंजाब: 'उससे बड़ी कोई अदालत नहीं', CM भगवंत मान ने श्री अकाल तख्त में लाइव प्रसारण की मांग की

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने श्री अकाल तख्त साहिब को सर्वोच्च धार्मिक अदालत बताते हुए 15 जनवरी को होने वाली बैठक के लाइव टेलीकास्ट की मांग की है. यह बात उन्होंने 8 जनवरी को जनसभा संबोधन में कहा.

सीएम मान ने स्पष्ट किया कि वह एक विनम्र सेवक के रूप में श्री अकाल तख्त साहिब के समक्ष नतमस्तक होंगे और संगत की भावना के अनुरूप अपना स्पष्टीकरण सार्वजनिक रूप से देना चाहते हैं. उन्होंने कहा कि अकाल तख्त साहिब से बड़ी कोई अदालत नहीं है और वह उसके हर निर्णय का सम्मान करते हैं.

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अपनी पोस्ट में लिखा कि उन्होंने श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार ज्ञानी कुलदीप सिंह गड़गज्ज से आग्रह किया है कि संगत की मांग के अनुसार पूरी प्रक्रिया का सीधा प्रसारण किया जाए. सीएम ने कहा कि उन्हें देश और दुनिया भर से लगातार संदेश मिल रहे हैं, जिनमें संगत यह जानना चाहती है कि गोलक के हिसाब-किताब और उनके स्पष्टीकरण से जुड़ी पूरी जानकारी पारदर्शी तरीके से सामने आए.

सच बोलने पर याद नहीं रखना पड़ता- मान

सीएम भगवंत मान ने अपने बयान में सच और ईमानदारी पर जोर देते हुए विपक्ष पर भी तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा कि सच बोलने का सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि उसे एक बार कहने के बाद दोबारा याद नहीं रखना पड़ता. उन्होंने कहा कि सच हमेशा एक जैसा रहता है और जहां भी बोला जाए, वही रहता है. इसके विपरीत झूठ बोलने वालों को बार-बार यह याद करना पड़ता है कि उन्होंने पहले क्या कहा था और पिछले साल क्या बयान दिया था.

श्री अकाल तख्त साहिब से ऊपर कोई अदालत नहीं- मान

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि यदि आवश्यकता पड़ी तो वह स्वयं श्री अकाल तख्त साहिब तक जाएंगे, क्योंकि उससे ऊपर कोई अदालत नहीं है. उन्होंने हालांकि यह भी बताया कि 15 जनवरी को उनका एक पूर्व निर्धारित कार्यक्रम है, जिसमें देश के राष्ट्रपति भी उनके साथ मौजूद रहेंगे. इसके बावजूद सीएम मान ने दोहराया कि वह श्री अकाल तख्त साहिब में हाजिर होकर संगत के सामने अपना पक्ष रखना चाहते हैं. उन्होंने लिखा कि पूरी संगत पल-पल और पैसे-पैसे के हिसाब से इस मुद्दे से जुड़ी हुई है और इसी भावना का सम्मान करते हुए लाइव प्रसारण की मांग की जा रही है.