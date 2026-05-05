पंजाब की राजनीति में बड़ा घटनाक्रम देखने को मिल रहा है. आम आदमी पार्टी (आप) के छह राज्यसभा सांसदों के बीजेपी में शामिल होने के बाद बने हालात के बीच आज (5 मई) पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे.

जानकारी के अनुसार, मुख्यमंत्री इस मुद्दे को लेकर अपनी पार्टी के विधायकों के साथ दिल्ली रवाना हो गए हैं. यह मुलाकात दोपहर 12 बजे राष्ट्रपति भवन में निर्धारित है. दिल्ली रवाना होने से पहले सीएम भगवंत मान ने कहा था, "मुझे लगता है कि राष्ट्रपति हमारी चिंताओं को सुनेंगी. राष्ट्रपति संविधान की संरक्षक हैं. इसलिए, संविधान की रक्षा करना उनका दायित्व है. वह देश की संवैधानिक प्रमुख हैं."

पंजाब सरकार के खिलाफ अपनी बात रखेंगे राघव चड्ढा

मुख्यमंत्री भगवंत मान इस मुलाकात में मुख्य रूप से पार्टी छोड़कर गए सांसदों के खिलाफ ‘राइट टू रिकॉल’ जैसी व्यवस्था लागू करने की मांग उठा सकते हैं. उनका कहना है कि जनादेश से चुने गए प्रतिनिधियों के इस तरह दल बदलने पर जनता का अधिकार कमजोर होता है. इससे पहले आप के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा भी अपने साथियों के साथ राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे. उन्हें सुबह 10:40 बजे का समय दिया गया है. वे पंजाब सरकार के खिलाफ भी अपनी बात रखेंगे और आरोप लगाएंगे कि राज्य सरकार सांसदों को निशाना बना रही है. इसमें एफआईआर दर्ज करने और छापेमारी जैसी कार्रवाई का मुद्दा भी उठाया जाएगा.

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कपूरथला हाउस में रुकेंगे सभी विधायक

इसी बीच बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने इस पूरे दौरे पर तंज कसा है. उन्होंने कहा कि सीएम मान वोल्वो बसों में दिल्ली जा रहे हैं और यह भी व्यंग्य किया कि कहीं आप के विधायक बीजेपी दफ्तर की ओर न मुड़ जाएं. जानकारी के अनुसार, सभी विधायक सुबह मुख्यमंत्री आवास पर एकत्र हुए थे और फिर बसों के जरिए दिल्ली रवाना हुए. मुख्यमंत्री भी अपने काफिले के साथ दिल्ली पहुंचे हैं. सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है. विधायक दिल्ली में कपूरथला हाउस में रुकेंगे, जहां उनके भोजन और ठहरने की व्यवस्था की गई है. मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री विधायकों के साथ बैठक भी कर सकते हैं. जिसमें आगे की राजनीतिक रणनीति पर चर्चा होगी.

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