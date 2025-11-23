CM मान और अरविंद केजरीवाल ने अकाल पुरख का लिया आशीर्वाद, अरदास में हुए शामिल

नौवें पातशाह श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहादत दिवस को समर्पित कार्यक्रमों की श्रृंखला के अंतर्गत, आज यहां गुरुद्वारा बाबा बुढ़ा दल छावनी में गुरमर्यादा अनुसार श्री अखंड पाठ साहिब के आरंभ अवसर पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने अकाल पुरख का आशीर्वाद लिया और संगत के साथ ‘सरबत दे भले’ की अरदास में शामिल हुए.

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान और आप के राष्ट्रीय संयोजक ने कहा कि पावन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के चरणों में अरदास कर गुरु साहिबजी की शहादत को समर्पित कार्यक्रमों की निर्बाध संपन्नता के लिए आशीर्वाद लिया गया है. उन्होंने कहा कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का शांति, सद्भाव और साझा संस्कृति का संदेश पूरी मानवता के लिए एक प्रकाश स्तंभ है. उन्होंने कहा कि हमारे महान सिख गुरुओं द्वारा दिखाए मार्ग पर चलना हम सबका कर्तव्य है. अरविंद केजरीवाल और भगवंत सिंह मान ने कहा कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन वाणी भाईचारे, निष्पक्षता और सामाजिक समानता के लिए मानवता को दिशा देती है.

सरकार गुरुओं के आदर्शों पर चलकर लोगों की करेगी भलाई

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान और आप के राष्ट्रीय संयोजक ने कहा कि राज्य सरकार श्री गुरु ग्रंथ साहिब की महान शिक्षाओं को अपनाते हुए पंजाब के लोगों की भलाई के लिए कार्य कर रही है. उन्होंने कहा कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी से प्रेरणा लेकर राज्य सरकार श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहादत दिवस को मनाने हेतु इन भव्य आयोजनों का उपक्रम कर रही है. अरविंद केजरीवाल और भगवंत सिंह मान ने लोगों से ‘हिंद की चादर’—श्री गुरु तेग बहादुर जी—के धर्मनिरपेक्षता, मानवतावाद और आत्म बलिदान के उच्च आदर्शों का पालन करने की अपील की.

श्री गुरु ग्रंथ साहिब की शिक्षाएं देतीं शांति, सद्भाव संदेश

मुख्यमंत्री मान और आप के राष्ट्रीय संयोजक ने कहा कि वे स्वयं को सौभाग्यशाली मानते हैं कि उन्हें इन कार्यक्रमों के आयोजन का अवसर मिला है, क्योंकि गुरु साहिबजी ने धार्मिक स्वतंत्रता और मानवाधिकारों की रक्षा के लिए अपना जीवन न्योछावर कर दिया था. उन्होंने कहा कि गुरुजी का महान बलिदान मानव इतिहास में अद्वितीय और अतुलनीय है और अत्याचारों के विरुद्ध दृढ़ता से खड़े होने का प्रतीक है. अरविंद केजरीवाल और भगवंत सिंह मान ने कहा कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल श्री गुरु तेग बहादुर जी की पवित्र वाणी हमें एकता, वैश्विक भाईचारा, त्याग और करुणा का संदेश देती है.

मुख्यमंत्री मान और आप के राष्ट्रीय संयोजक ने कहा कि गुरु साहिब जी की महान शिक्षाओं को सच्ची भावना से अपनाना ही सच्ची श्रद्धांजलि है. उन्होंने कहा कि आइए, जाति, रंग, नस्ल और संकीर्ण सोच से ऊपर उठकर समर्पण और मिशनरी भावना के साथ समाज—विशेष रूप से गरीबों और वंचितों—की सेवा के लिए स्वयं को समर्पित करें. उन्होंने लोगों से इस पवित्र अवसर को देश की एकता और अखंडता को मजबूत करने हेतु सद्भावना और सामाजिक एकता की भावना के साथ मनाने की अपील की.

अरविंद केजरीवाल और भगवंत सिंह मान ने लोगों से राज्य सरकार द्वारा श्री आनंदपुर साहिब में 23 से 25 नवंबर तक आयोजित कार्यक्रमों में उत्साहपूर्वक शामिल होने की अपील की.