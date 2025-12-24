Punjab: जालंधर में मशहूर शिवसेना नेता को सरेआम जड़े थप्पड़, क्यों तनावपूर्ण हुआ माहौल?
Jalandhar News: पंजाब के जालंधर से एक हैरान कर देने वाली घटना की खबर सामने आई है, यहां एक शिवसेना नेता पर सार्वजनिक रूप से हमला किया गया है. यह घटना शहर के भार्गव कैंप इलाके में हुई है.
Punjab News: पंजाब के जालंधर जिला से एक चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है. जालंधर में एक शिवसेना नेता पर सार्वजनिक रूप से हमला किए जाने का मामला सामने आया है, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया है. यह घटना शहर के भार्गव कैंप इलाके में हुई है, जहां स्थानीय निवासी और एक शिवसेना नेता झगड़े को सुलझाने के लिए पुलिस स्टेशन गए थे. हालांकि, मामला सुलझाने की बजाय, स्थिति और भी बिगड़ गई और तनावपूर्ण हो गई.
शिवसेना नेता को सार्वजनिक रूप से थप्पड़ मारा
रिपोर्टों के मुताबिक, पुलिस स्टेशन के अंदर स्थानीय निवासियों और एक शिवसेना नेता के बीच गरमागरम बहस हो गई. बहस इस हद तक बढ़ गई कि कुछ गुस्से में आए व्यक्तियों ने शिवसेना नेता को सार्वजनिक रूप से थप्पड़ मार दिया. यह सारी घटना लोगों के मोबाइल कैमरों में कैद हो गई, और वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है.
वायरल वीडियो में दोनों पक्षों के बीच जुबानी जंग साफ देखी जा सकती है, और स्थिति और भी गरमा गई. इस दौरान, कुछ लोगों ने शिवसेना नेता पर हमला किया, जिससे मौके पर अफरा-तफरी मच गई. घटना के बाद, पुलिस स्टेशन में मौजूद पुलिसकर्मियों ने हस्तक्षेप किया और स्थिति को शांत किया.
शिवसेना नेता पर गंभीर आरोप
इस पूरी घटना को लेकर स्थानीय निवासियों ने शिवसेना नेता पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं. उनका आरोप है कि यह नेता इलाके के निवासियों को डरा-धमका रहा है और ब्लैकमेल कर रहा है, जिस कारण उन्हें काफी परेशानी हो रही है. उनका कहना है कि इसी कारण विवाद शारीरिक हिंसा तक बढ़ गया.
