चंडीगढ़: दिवाली पर बेटे ने रेता मां का गला, कहासुनी के बाद गुस्से में दिया वारदात को अंजाम

चंडीगढ़ में दीपावली के पावन पर्व पर एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां सेक्टर 40 में एक बेटे ने अपनी बुजुर्ग मां का गला रेतकर निर्मम हत्या कर दी. मृतका की पहचान सुशीला नेगी के रूप में हुई, जो उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल से थीं. आरोपी बेटे रवि नेगी की तलाश जारी है, जो घटना के बाद फरार हो गया. रवि पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ में नौकरी करता है.

सुशीला नेगी विधवा थीं और अपने छोटे बेटे रवि के साथ रहती थीं. उनका बड़ा बेटा विदेश में रहता है. पुलिस के अनुसार, सोमवार सुबह मां-बेटे के बीच किसी बात पर विवाद हुआ. झगड़ा इतना बढ़ गया कि गुस्से में रवि ने रसोई में रखे धारदार हथियार से मां का गला रेत दिया. सुशीला की मौके पर ही मौत हो गई. वारदात के बाद रवि घर से भाग गया.

पड़ोसियों ने घर के बाहर खून के धब्बे और अंदर से चीखें सुनकर पुलिस को सूचना दी. सेक्टर 39 पुलिस स्टेशन की टीम और फोरेंसिक विशेषज्ञ तुरंत मौके पर पहुंचे.

छोड़कर जा चुकी है आरोपी की पत्नी

एसएचओ इंस्पेक्टर राम दयाल ने बताया, "सुबह हमें खबर मिली कि बेटे रवि ने अपनी मां सुशीला की हत्या कर दी. सुशीला वरिष्ठ नागरिक थीं और अकेली रहती थीं. रवि मानसिक रूप से परेशान था, क्योंकि उसकी पत्नी उसे छोड़कर चली गई थी. वह नौकरी भी करता था. फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है."

आरोपी की मानसिक हालत ठीक नहीं

पुलिस ने रवि के खिलाफ हत्या के मामले में धारा 103 के तहत केस दर्ज किया है. अधिकारियों का कहना है कि रवि की मानसिक हालत ठीक नहीं थी, जो इस वारदात का कारण हो सकती है. कई टीमें उसकी तलाश में जुट गई हैं. पड़ोसियों ने बताया कि रवि और सुशीला के बीच पहले भी कहासुनी होती थी, लेकिन इतनी बड़ी घटना की उम्मीद नहीं थी.