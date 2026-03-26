चंडीगढ़ में 1 अप्रैल से महंगाई का झटका! जमीन की रजिस्ट्री, शराब और कम्युनिटी सेंटर होंगे महंगे

Chandigarh News: एक अप्रैल से चंडीगढ़ में जमीन की रजिस्ट्रेशन महंगी हो जाएगी. प्रशासन ने इसके लिए नए कलेक्टर रेट जारी किए हैं. नए रेट में रिहायशी, व्यावसायिक, औद्योगिक और कृषि भूमि शामिल हैं, जिनमें 10 से 22 फीसदी की वृद्धि की गई है. इसमें हाउसिंग बोर्ड के फ्लैट और स्वतंत्र घर भी शामिल हैं.

प्रशासन का कहना है कि 20 मार्च तक शहरवासियों से प्रस्तावित रेट पर सुझाव लिए गए थे और उनके आधार पर रेट बढ़ाए गए हैं. कलेक्टर रेट में वृद्धि से न केवल रजिस्ट्रेशन फीस और स्टैंप ड्यूटी से ज्यादा कमाई होगी, बल्कि प्रॉपर्टी के मार्केट रेट में भी बढ़ोतरी होने की संभावना है. 1 अप्रैल से कम्युनिटी सेंटर बुकिंग की दरें भी बढ़ जाएंगी. प्रशासन ने बुकिंग दरों में श्रेणी के आधार पर पांच से दस प्रतिशत तक की वृद्धि की घोषणा की है. इससे नागरिकों के लिए कार्यक्रम आयोजित करना महंगा हो जाएगा.

शराब की कीमतों में वृद्धि होगी

साथ ही 1 अप्रैल से नई आबकारी नीति भी लागू होगी. इसके तहत शराब की कीमतों में वृद्धि होगी. 500 रुपये की शराब की बोतल लगभग 10 रुपये महंगी होगी, जबकि 2000 रुपये की बोतल अब लगभग 2040 रुपये में बिकेगी, यानी 40 रुपये की वृद्धि. नई नीति के अनुसार शराब अब विभागीय स्टोरों में भी उपलब्ध कराई जाएगी.

1 अप्रैल से बढ़ेंगे रजिस्ट्रेशन

प्रशासन का तर्क है कि इन बदलावों का उद्देश्य राजस्व बढ़ाना और बाजार को नियमित करना है. हालांकि, जमीन और कम्युनिटी सेंटर के रेट बढ़ने से नागरिकों पर आर्थिक दबाव बढ़ेगा. वहीं, शराब की कीमत बढ़ने से उपभोक्ताओं को अधिक खर्च करना पड़ेगा. विशेषज्ञों का कहना है कि नए कलेक्टर रेट और आबकारी नीति का असर चंडीगढ़ के रियल एस्टेट और सामाजिक गतिविधियों पर भी दिखाई देगा. इस तरह, 1 अप्रैल से चंडीगढ़ के नागरिकों के लिए जमीन, कम्युनिटी सेंटर और शराब महंगी होने वाली है, जिससे आम लोगों की रोजमर्रा की खर्च की योजनाओं पर असर पड़ेगा.