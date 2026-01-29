चंडीगढ़ और दिल्ली में गुरुवार (29 जनवरी) को बम धमकी से हड़कंप मच गया. अलग-अलग जगहों पर मिली धमकियों के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने तुरंत मोर्चा संभाल लिया और एहतियातन कड़े कदम उठाए गए.

चंडीगढ़ के हाई-सिक्योरिटी सरकारी इलाके में स्थित हरियाणा सचिवालय की आधिकारिक ईमेल आईडी पर एक गुमनाम ईमेल भेजा गया. ईमेल में सचिवालय में संभावित विस्फोटक हमले की चेतावनी दी गई थी.

सूचना मिलते ही चंडीगढ़ पुलिस हरकत में आ गई. पुलिस के साथ-साथ केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी सेंट्रल इंडस्ट्रीयल सिक्योरिटी फोर्स के जवान और बम निरोधक दस्ता मौके पर पहुंचा.

सुरक्षा को देखते हुए सचिवालय की इमारत को अस्थायी रूप से खाली कराया गया. कर्मचारियों को बाहर निकालकर सुरक्षित जगहों पर रखा गया. बम स्क्वॉड ने पूरे परिसर की गहन जांच की.

शुरुआती जांच में कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली, लेकिन सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह सतर्क रहीं. पुलिस का कहना है कि ईमेल भेजने वाले की पहचान की जा रही है और साइबर टीम मामले की जांच कर रही है.

दिल्ली के स्कूलों को भी धमकी

इसी बीच राजधानी दिल्ली में भी बम धमकी की खबर से अफरा-तफरी मच गई. दिल्ली के कई स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है. इनमें अमिटी और बिड़ला विद्या निकेतन जैसे बड़े नाम भी शामिल बताए जा रहे हैं. जानकारी मिलते ही दिल्ली पुलिस और स्थानीय प्रशासन अलर्ट हो गया.

स्कूल परिसरों को खाली कराया गया और बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला गया. बम निरोधक दस्तों ने स्कूलों में सर्च ऑपरेशन चलाया. फिलहाल किसी भी स्कूल में कोई विस्फोटक नहीं मिला है. पुलिस का कहना है कि ज्यादातर ऐसे मामले अफवाह या शरारत भी हो सकते हैं, लेकिन किसी तरह की लापरवाही नहीं बरती जा रही.

जांच जारी, लोगों से शांति बनाए रखने की अपील

दोनों ही मामलों में पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह मुस्तैद हैं. अधिकारियों ने लोगों से शांति बनाए रखने और अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है. साथ ही कहा गया है कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दें.