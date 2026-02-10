हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
पंजाब: राज्यपाल की नशा विरोधी पदयात्रा, सुखबीर सिंह बादल के शामिल होने पर कांग्रेस ने उठाए सवाल

पंजाब: राज्यपाल की नशा विरोधी पदयात्रा, सुखबीर सिंह बादल के शामिल होने पर कांग्रेस ने उठाए सवाल

Punjab News: इस पदयात्रा में सुखबीर सिंह बादल, अश्वनी शर्मा और डेरा राधा स्वामी सत्संग ब्यास प्रमुख के के इस यात्रा में शामिल हुए. इस बीच कांग्रेस ने यात्रा पर सवाल उठा दिए हैं.

By : सचिन कुमार | Edited By: फयाज उल मुस्तफा | Updated at : 10 Feb 2026 10:31 PM (IST)
Preferred Sources

पंजाब के राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया द्वारा निकाली जा रही चार दिन की नशा विरोधी पद यात्रा से राज्य में राजनीती गरमा गई है. मंगलवार (10 फरवरी) को फिरोजपुर में इस यात्रा में शिरोमणि अकाली दल अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल, पंजाब बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष अश्वनी शर्मा और डेरा राधा स्वामी सत्संग ब्यास के प्रमुख बाबा गुरिंदर सिंह ढिल्लों शामिल हुए. हालांकि राज्यपाल ने सभी राजनीतिक दलों को इस यात्रा में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है. फिलहाल आम आदमी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने इससे दूरी बनाई है. 

शिरोमणी अकाली दल और बीजेपी के गठबंधन की चर्चा शुरू

सुखबीर सिंह बादल, अश्वनी शर्मा और डेरा राधा स्वामी सत्संग ब्यास प्रमुख के के इस यात्रा में शामिल होने के बाद शिरोमणि अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी में एक साल बाद होने वाले विधानसभा चुनाव में गठबंधन को लेकर चर्चा शुरू हो गई है. 

पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वडिंग ने इस यात्रा पर सवाल उठाते हुए अपने 'एक्स' हैंडल पर प्रतिक्रिया दी. उन्होंने राज्यपाल से पूछा है कि यह नशा विरोधी यात्रा है या शिरोमणि अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी में समझौता करवाने वाली 'समझौता एक्सप्रेस'. 

अमरिंदर सिंह राजा वडिंग ने उठाए सवाल

वडिंग ने राज्यपाल से पूछा है कि क्या उन्होंने नशे के मुद्दे पर केंद्रीय गृह मंत्रालय से बात की है क्योंकि अब तो BSF का कार्यक्षेत्र भी  पंजाब में अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 50 किलोमीटर तक हो गया है. उन्होंने राज्यपाल से गुजारिश करते हुए कहा कि शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी में समझौता करवाने के लिए "समझौता एक्सप्रेस" चलाने के बजाए राज्यपाल को केंद्र सरकार के पास ये मुद्दा उठाना चाहिए.

उन्होंने आगे कहा कि एक तरफ जहां आम आदमी पार्टी सरकार राज्य में नशा रोकने में विफल हुई है वहीं केंद्र सरकार को भी बताना चाहिए कि सीमा पार से नशा तस्करी रोकने के लिए केंद्र सरकार क्या कर रही है. 

आम आदमी पार्टी ने पदयात्रा को लेकर क्या कहा?

आम आदमी पार्टी के विधायक और पूर्व मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल ने इस यात्रा को राजनीति से प्रेरित बताया है. उन्होंने कहा कि पंजाब में नशे की आमद शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी के 2007 से 2017 तक के कार्यकाल में हुई और राज्यपाल उन्हीं लोगों को साथ लेकर यात्रा निकला रहे हैं जिनके राज में राज्य में नशा आया. सोमवार (9 फरवरी) को तरन तारन से राज्यपाल ने चार दिन की नशा विरोधी यात्रा शुरू की है. चार दिन में तरन तारन, फिरोजपुर और फाजिल्का में यह नशा विरोधी पदयात्रा जाएगी.

Published at : 10 Feb 2026 10:28 PM (IST)
Gulab Chand Kataria Chandigarh News CONGRESS PUNJAB NEWS Sukhbir SIngh Badal Tarn Taran Sahib News
