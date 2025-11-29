Ludhiana News: देवर ने भाभी को जिंदा जलाया, ऐसे रची हत्या की साजिश, 8 महीने पहले हुई थी शादी

Canada Murder News: कनाडा से बहुत ही दुखद खबर सामने आई है, यहां डेल्टा शहर में पंजाब के लुधियाना की एक महिला की बेरहमी से हत्या के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है. पुलिस जांच में पता चला कि हत्या उसके देवर ने ही की. मुजरिम ने पहले भाभी की कार का एक्सीडेंट किया और बाद में उसे आग के हवाले कर दिया.

पुलिस ने देवर को किया गिरफ्तार

पुलिस ने आरोपी देवर गुरजोत सिंह को गिरफ्तार कर लिया है. मृतक महिला की पहचान मनदीप कौर के रूप में हुई है. वह लुधियाना के गुज्जरवाल की रहने वाली थी, जबकि गुरजोत सिंह सिधवां बेट, लोधीवाल गांव का निवासी है. दोनों कनाडा में PR थे. हालांकि, अभी तक हत्या के कारण का पता नहीं चला है.

डेल्टा पुलिस के मुताबिक, 26 अक्टूबर को रात 11:20 बजे हाईवे 17 के 7000 ब्लॉक में कार का एक्सीडेंट हुआ. इसके बाद कार में आग लग गई. सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची. कार का निरीक्षण करने पर मौके पर ही एक महिला को मृत पाया गया, जिसकी पहचान 30 साल की मनदीप कौर के रूप में हुई.

पुलिस ने मामले की चार्जशीट कोर्ट में पेश की

पुलिस ने जब मामले की जांच की तो पता चला कि देवर ने ही भाभी का कत्ल किया है. पुलिस ने मुजरिम के खिलाफ कत्ल का मामला दर्ज किया. 25 नवंबर को डेल्टा पुलिस ने इस मामले की चार्जशीट कोर्ट में पेश की और कोर्ट ने चार्ज फ्रेम कर दिए.

डेल्टा पुलिस की क्राइम ब्रांच और ट्रैफिक विभाग ने मामले की जांच की. इस जांच में कई विभाग शामिल थे, जैसे कि डेल्टा मेजर क्राइम सेक्शन, ट्रैफिक डिपार्टमेंट और K-9 यूनिट. जांच के दौरान पता चला कि हालात संदिग्ध हैं, जिसके बाद इस केस को हत्या की जांच में बदल दिया गया.

गुरजोत सिंह पर मानवीय अवशेषों के साथ अमानवीय व्यवहार का आरोप लगाया गया (क्रिमिनल कोड की धारा 182(बी)). 25 नवंबर को क्राउन काउंसिल ने क्रिमिनल कोड की धारा 235(1) के तहत दूसरे दर्जे के कत्ल का एक और दोष मंजूर कर लिया.

इस साल मार्च महीने में हुई थी शादी

इसी साल मनदीप कौर की शादी हुई थी. मनदीप पहले कनाडा के एडमॉन्टन शहर में रहती थी. मनदीप कौर के पिता जगदेव सिंह ने बताया कि बेटी की शादी 7 मार्च को सिधवां बेट के गांव लोधीवाल में अनमोल जीत के साथ हुआ था. इसके बाद बेटी डेल्टा शहर में ससुराल वालों के साथ रहने लगी.

उन्होंने बताया कि 26 अक्टूबर को उन्हें फोन आया कि मनदीप का एक्सीडेंट हो गया और उसकी अस्पताल में मौत हो गई. उन्होंने तुरंत अंतिम संस्कार करने की कोशिश की, लेकिन उनके बेटे हैरी ने इसकी जांच के लिए पुलिस को शिकायत दी. पुलिस ने अंतिम संस्कार रोक दिया और फिर जांच शुरू की.

16 नवंबर को महिला का अंतिम संस्कार और अंतिम अरदास भी कर दी गई. उन्होंने बताया कि डेल्टा पुलिस ने अब मुजरिम के खिलाफ सख्त धाराओं के तहत मामला दर्ज कर दिया है. अब उन्हें उम्मीद है कि उनकी बेटी को इंसाफ मिलेगा.