हिंदी न्यूज़राज्यपंजाबPunjab: पत्नी को गोली मार उतारा मौत के घाट, एक महीने पहले हुई थी शादी, ससुराल पक्ष पर गंभीर आरोप

Punjab: पत्नी को गोली मार उतारा मौत के घाट, एक महीने पहले हुई थी शादी, ससुराल पक्ष पर गंभीर आरोप

Amritsar Crime News:अमृतसर के जंडियाला गुरु इलाके में शादी के केवल एक महीने बाद पति ने झगड़े के दौरान पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी. लड़की के परिवारवालों ने ससुरालवालों पर गंभीर आरोप लगाए हैं.

By : एबीपी लाइव डेस्क | Updated at : 09 Mar 2026 01:45 PM (IST)
Preferred Sources

Amritsar Crime News: पंजाब में अमृतसर के जंडियाला गुरु हलके में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां शादी के केवल एक महीने बाद ही शख्स ने अपनी पत्नी को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया. बताया जा रहा है कि दोनों के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था. झगड़ा इस हद तक बढ़ गया कि पति ने गुस्से में पत्नी पर फायरिंग कर दी, जिससे गोली लगने के बाद महिला की मौके पर ही मौत हो गई.

घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और महिला के लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछताछ शुरू कर दी है. यह खौफनाक घटना जंडियाला गुरु हलके में हुई है, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई है.

लड़की के परिवारवालों ने ससुराल पर लगाए गंभीर आरोप

महिला के माता-पिता ने आरोप लगाया कि उनकी बेटी के साथ ससुराल में बुरा सलूक किया जा रहा था. उनका कहना है कि उनकी बेटी की शादी को अभी एक महीना भी पूरा नहीं हुआ था और रस्में भी ठीक से पूरी नहीं हुई थीं, लेकिन बेटी की मौत देख उनके घर में मातम छा गया. उन्होंने ससुराल के लोगों पर लगातार तंग करने और दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाया.

पुलिस ने दर्ज किया मामला, आरोपियों की तलाश जारी 

इस मामले में पुलिस ने परिवार की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है. फिलहाल आरोपी की तलाश की जा रही है. पुलिस अधिकारी बता रहे हैं कि मामले के हर पहलू की जांच की जा रही है, ताकि हत्यारे को जल्द गिरफ्तार किया जा सके और न्याय सुनिश्चित हो.

यह घटना न केवल अमृतसर बल्कि पूरे राज्य में चिंता का विषय बन गई है. स्थानीय प्रशासन और पुलिस इस मामले में पूरी सतर्कता के साथ कार्रवाई कर रही है ताकि परिवार को न्याय मिल सके और इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके.

Published at : 09 Mar 2026 01:45 PM (IST)
