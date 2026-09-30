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हिंदी न्यूज़राज्यपंजाबगृहमंत्री अमित शाह की रैली से पहले जालंधर में बम की धमकी, बढ़ाई गई सुरक्षा

गृहमंत्री अमित शाह की रैली से पहले जालंधर में बम की धमकी, बढ़ाई गई सुरक्षा

अमित शाह की जालंधर रैली से पहले बम धमकी वाला ईमेल मिलने से सुरक्षा बढ़ा दी गई है. स्कूलों, रैली स्थल, देवी तालाब मंदिर और अदालत परिसर को निशाना बनाने की धमकी दी गई है.

Written By : एबीपी स्टेट डेस्क |  Updated at : 30 Sep 2026 12:50 PM (IST)
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पंजाब के जालंधर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की रैली से पहले बम धमकी वाला ईमेल मिलने से सुरक्षा एजेंसियों में हड़कंप मच गया. ईमेल में स्कूलों, रैली स्थल, देवी तालाब मंदिर और अदालत परिसर को निशाना बनाने की धमकी दी गई है. अधिकारियों के मुताबिक, मामले की जांच शुरू कर दी गई है और ईमेल भेजने वाले का पता लगाने की कोशिश की जा रही है.

एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि धमकी भरे ईमेल का तकनीकी विश्लेषण किया जा रहा है. पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि ईमेल कहां से और किसने भेजा है. साथ ही धमकी की गंभीरता को देखते हुए संबंधित स्थानों की सुरक्षा व्यवस्था को भी बढ़ा दिया गया है.

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रैली स्थल और मंदिर की बढ़ाई गई सुरक्षा

अमित शाह के जालंधर दौरे को देखते हुए परागपुर गांव में होने वाली रैली के स्थल पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है. इसके अलावा देवी तालाब मंदिर की सुरक्षा भी बढ़ाई गई है. धमकी में अदालत परिसर और स्कूलों का भी जिक्र होने के कारण इन जगहों को लेकर भी सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हैं.

अमित शाह बुधवार को जालंधर के परागपुर गांव में जनसभा को संबोधित करेंगे. यह कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी की ‘नशा मुक्त पंजाब यात्रा’ के समापन के मौके पर आयोजित किया जा रहा है.

117 विधानसभा क्षेत्रों से होकर गुजरी यात्रा

बीजेपी की यह यात्रा 18 सितंबर को शुरू हुई थी. पार्टी के मुताबिक, यात्रा पंजाब के सभी 117 विधानसभा क्षेत्रों से होकर गुजरी और करीब 4,000 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद मंगलवार को जालंधर पहुंची. इसके समापन कार्यक्रम में अमित शाह के शामिल होने का कार्यक्रम है.

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पंजाब और हरियाणा में पिछले कुछ महीनों के दौरान कई जगहों पर इसी तरह के धमकी भरे ईमेल मिल चुके हैं. हालांकि, बाद में हुई जांच में इनमें से कई धमकियां फर्जी पाई गई थीं. जालंधर में मिले ताजा ईमेल को लेकर भी पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है.

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Published at : 30 Sep 2026 12:50 PM (IST)
Tags :
Jalandhar News PUNJAB NEWS AMIT SHAH
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