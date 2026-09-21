विक्रम मजीठिया ने AAP सरकार को घेरा, बोले- ‘पिज्जा-बर्गर से तेज ड्रग्स...’

अकाली दल के नेता बिक्रम सिंह मजीठिया ने पंजाब के संगरूर में एक व्यक्ति की आत्महत्या के मामले को लेकर आम आदमी पार्टी सरकार पर निशाना साधा है. उन्होंने आरोप लगाया कि संगरूर में हालात लगातार बिगड़ रहे हैं और आम आदमी इतना मजबूर हो चुका है कि पुलिस से शिकायत करने के बाद भी उसे राहत नहीं मिलती.

बिक्रम मजीठिया ने कहा कि संगरूर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का गृह जिला है. ऐसे में यहां इस तरह की घटनाएं सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करती हैं. उन्होंने इसे सीधे तौर पर भगवंत मान की सरकार की विफलता बताया. मजीठिया के मुताबिक, पिछले 14 दिनों में संगरूर में यह तीसरी ऐसी घटना है.

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ड्रग्स को लेकर भी सरकार पर सवाल

मजीठिया ने पंजाब में ड्रग्स की स्थिति को लेकर भी सरकार पर हमला बोला. उन्होंने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी की सरकार आने के बाद ड्रग्स की डिलीवरी पिज्जा और बर्गर से भी ज्यादा तेजी से हो रही है.

उन्होंने कहा कि संगरूर में पुलिस और राजनीतिक लोगों के बीच गठजोड़ होने के आरोप सामने आ रहे हैं और पुलिस व्यवस्था पर भी सवाल उठ रहे हैं.

पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप

अकाली नेता ने आरोप लगाया कि संगरूर में कमजोर पुलिस अधिकारियों को तैनात किया गया है. उन्होंने दावा किया कि जिन अधिकारियों को उपचुनाव के दौरान चुनाव आयोग ने निलंबित किया था, उन्हें बाद में SSP की जिम्मेदारी दी गई. हालांकि, ये सभी आरोप मजीठिया के बयान पर आधारित हैं.

अमन अरोड़ा के विधानसभा क्षेत्र का मामला

मजीठिया ने कहा कि जिस जगह यह घटना हुई, वह आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अमन अरोड़ा के विधानसभा क्षेत्र में आता है. उन्होंने आरोप लगाया कि स्थानीय स्तर पर लोगों पर दबाव बनाया जा रहा है. मजीठिया ने दावा किया कि एक वीडियो को डिलीट करने के लिए भी दबाव बनाया गया था.

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उन्होंने फिरोजपुर में एक युवक की मौत का जिक्र करते हुए कहा कि परिवार ने ड्रग्स से मौत की बात कही, लेकिन पुलिस ने इस पर आपत्ति जताई. मजीठिया ने अमन अरोड़ा पर वित्तीय धोखाधड़ी और ड्रग्स मामलों से जुड़े होने के भी आरोप लगाए.