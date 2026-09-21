'जमीनी नेता थे चन्नी लाल', भगवंत मान की पत्नी गुरप्रीत कौर ने जताया शोक

पंजाब के पूर्व कैबिनेट मंत्री भगत चुन्नी लाल की अंतिम अरदास में रविवार को कई बड़े नेता पहुंचे. ये आयोजन बस्ती पीर दाद स्थित एमएस फार्म में आयोजित किया गया था. इसमें आम आदमी पार्टी के मनीष सिसौदिया, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अमन अरोड़ा, वित्त मंत्री हरपाल चीम समेत कई वरिष्ठ नेता पहुंचे और परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की.

इसमें सीएम भगवंत मान की पत्नी गुरप्रीत कौर भी शामिल हुईं, जिन्होंने चुन्नी लाल को श्रद्धांजलि अर्पित की. अरदास में शामिल होने के बाद कौर ने कहा कि उनका जाना समाज के लिए भी उतनी बड़ी क्षति है जितनी की उनके परिवार के लिए.

#WATCH | Jalandhar: On attending the antim ardas ceremony of former Cabinet Minister Bhagat Chunni Lal, Dr. Gurpreet Kaur, wife of Punjab Chief Minister Bhagwant Mann, said, "It is a deeply sorrowful day for the entire family, as our highly respected Bhagat Chunni Lal is no… pic.twitter.com/Ibc1xHepsl — ANI (@ANI) September 21, 2026

'परिवार के लिए दुख की घड़ी'

मीडिया से बातचीत के दौरान कौर ने कहा, 'पूरे परिवार के लिए यह बहुत दुख की घड़ी है, क्योंकि हमारे बेहद सम्मानित भगत चुन्नी लाल अब हमारे बीच नहीं रहे. मुझे लगता है कि यह क्षति समाज के लिए उतनी ही बड़ी है जितना परिवार के लिए. भगत चुन्नी लाल ने अपना पूरा जीवन समाज और जनसेवा में लगा दिया. ऊंचे राजनीतिक पदों पर रहने के बावजूद, वो बेहद विनम्र और जमीन से जुड़े नेता रहे और हमेशा लोगों से जुड़े रहे.'

कौर ने आगे कहा, 'मैं यहां परिवार के दुख में शामिल होने और ईश्वर से प्रार्थना करने आई हूं कि वो भगत चुन्नी लाल को अपने पवित्र चरणों में स्थान दें और शोक संतप्त परिवार को उनकी इच्छा को स्वीकार करने की शक्ति दें.'

10 सितंबर को ली अंतिम सांस

बता दें कि पंजाब के पूर्व मंत्री भगत चुन्नी लाल (93 वर्षीय) का गुरुवार (10 सितंबर) को निधन हुआ था. इसकी जानकारी उनके बेटे और कैबिनेट मंत्री मोहिंदर भगत ने दी थी. यह जानकारी दी 93 वर्षीय लाल ने जालंधर स्थित अपने घर पर अंतिम सांस ली. चुन्नी लाल 2012 में प्रकाश सिंह बादल के नेतृत्व वाली शिरोमणि अकाली दल-बीजेपी सरकार में कैबिनेट मंत्री थे.