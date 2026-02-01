पंजाब: CM भगवंत मान ने की हलवारा एयरपोर्ट का नाम बदलने की मांग, PM मोदी से की ये अपील

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हलवारा एयरपोर्ट का नाम बदलने की मांग रखी है. सीएम मान ने प्रधानमंत्री से हलवारा एयरपोर्ट का नाम शहीद करतार सिंह सराभा के नाम पर रखने की मांग की है. लुधियाना में हलवारा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की टर्मिनल बिल्डिंग के उद्घाटन समारोह के अवसर पर उन्होंने ये मांग की. पीएम मोदी ने रविवार (01 फरवरी) को लुधियाना के हलवारा एयरपोर्ट पर टर्मिनल बिल्डिंग का वर्चुअली उद्घाटन किया.

संत गुरु रविदास की 649वीं जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को पंजाब के आदमपुर एयरपोर्ट का नया नाम श्री गुरु रविदास महाराजजी एयरपोर्ट रखा है. संसद में केंद्रीय बजट 2026 पेश होने के कुछ ही घंटे के बाद प्रधानमंत्री आदमपुर पहुंचे थे.

हलवारा एयरपोर्ट पर टर्मिनल बिल्डिंग पंजाब के लिए नया गेटवे

पंजाब में एविएशन इंफ्रास्ट्रक्चर को और आगे बढ़ाते हुए हलवारा एयरपोर्ट पर टर्मिनल बिल्डिंग ने राज्य के लिए एक नया गेटवे बनाया है, जो लुधियाना और उसके आसपास के औद्योगिक और कृषि क्षेत्रों की जरूरतों को पूरा करता है. लुधियाना में पहले के एयरपोर्ट का रनवे अपेक्षाकृत छोटा था, जो छोटे विमानों के लिए उपयुक्त था.

कनेक्टिविटी में सुधार को लेकर ठोस पहल

कनेक्टिविटी में सुधार करने और बड़े विमानों को जगह देने के लिए हलवारा में एक नया सिविल एन्क्लेव विकसित किया गया है, जिसमें एक लंबा रनवे है जो ए320-प्रकार के विमानों को संभालने में सक्षम है. प्रधानमंत्री के स्थायी और पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार विकास के विजन के अनुरूप टर्मिनल में कई ग्रीन और ऊर्जा-कुशल विशेषताएं शामिल हैं, जिनमें एलईडी लाइटिंग, इंसुलेटेड छत, वर्षा जल संचयन प्रणाली, सीवेज और जल उपचार संयंत्र, और लैंडस्केपिंग के लिए रीसायकल पानी का इस्तेमाल शामिल है.

वास्तुशिल्प डिजाइन पंजाब की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को दर्शाता है, जो यात्रियों को एक विशिष्ट और क्षेत्रीय रूप से प्रेरित यात्रा अनुभव प्रदान करता है. प्रधानमंत्री मोदी रविदास जयंती के अवसर पर डेरा सचखंड बल्लां जाएंगे, जो रविदासिया समुदाय का एक प्रमुख संप्रदाय है जिसका राज्य के दोआबा क्षेत्र में काफी प्रभाव है, जिसमें जालंधर, होशियारपुर, नवांशहर और कपूरथला जिले शामिल हैं.