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हिंदी न्यूज़राज्यपंजाबपरमिंदर सिंह झोटा हत्याकांड: CM मान बोले- नहीं बख्शा जाएगा कोई भी दोषी

परमिंदर सिंह झोटा हत्याकांड: CM मान बोले- नहीं बख्शा जाएगा कोई भी दोषी

मानसा में ड्रग्स के खिलाफ काम करने वाले एक्टिविस्ट परमिंदर सिंह झोटा की हत्या पर मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि दोषियों को कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाएगी, कोई रियायत या नरमी नहीं बरती जाएगी.

Written By : अजीत कुमार, स्टेट डेस्क |  Updated at : 14 Oct 2026 05:37 PM (IST)
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पंजाब के मानसा में ड्रग्स के खिलाफ काम करने वाले एक एक्टिविस्ट परमिंदर सिंह झोटा की गोली मारकर हत्या किए जाने पर मुख्यमंत्री भगवंत मान ने चिंता जताई है. उन्होंने उनके परिजनों के प्रति संवेदना जताई और साथ ही भरोसा दिलाते हुए कहा कि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी. सीएम ने डीजीपी को इस घटना की गंभीरता से जांच करने के भी निर्देश दिए हैं.

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मीडिया से बातचीत में कहा, "मानसा में एक बहुत दुखद घटना हुई है, जिसमें सोशल वर्कर परमिंदर सिंह झोटा की गोली मारकर हत्या कर दी गई. मैं साफ करना चाहता हूँ कि पंजाब पुलिस इस मामले में कोई कसर नहीं छोड़ेगी. दोषियों को कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाएगी. अगर इस साज़िश के पीछे कोई और भी शामिल पाया जाता है, तो उसे भी बख्शा नहीं जाएगा.''

दोषियों के साथ कोई नरमी नहीं बरती जाएगी- भगवंत मान

उन्होंने आगे कहा, ''हमने पूरे पंजाब में हर तरह के ड्रग्स के खिलाफ जंग छेड़ रखी है और किसी को भी कोई रियायत या नरमी नहीं बरती जाएगी. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह व्यक्ति कौन है या उसके कितने बड़े लोगों से संबंध हैं. मैं परमिंदर सिंह झोटा के परिवार के प्रति भी संवेदना व्यक्त करता हूँ. ऐसी घटना कभी नहीं होनी चाहिए थी. मैंने DGP को सख़्त निर्देश दिए हैं कि वे इस मामले की पूरी जाँच करें और यह सुनिश्चित करें कि सच पूरी तरह से सामने आए."

13 अक्टूबर को परविंदर सिंह झोटा की गोली मारकर हत्या

बता दें कि 13 अक्टूबर को पंजाब के मानसा में नशे के खिलाफ अभियान चलाने वाले परविंदर सिंह झोटा की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. इस घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल बन गया था. पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू की और मुख्य आरोपी को राजस्थान के सालासर से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की. झोटा नशे की लत लगाने वाली दवाओं की कथित अवैध बिक्री के खिलाफ अभियान चलाते थे.

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About the author अजीत कुमार, स्टेट डेस्क

अजीत कुमार एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर कार्यरत हैं और करीब एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं. वह अपने दृष्टिकोण के प्रति सजग रहने के साथ-साथ हमेशा कुछ नया सीखने की जिज्ञासा रखते हैं. राजनीति से जुड़ी खबरों के अलावा कला और पर्यावरण से जुड़े मुद्दों में उनकी खास रुचि है. उन्होंने दैनिक जागरण, इंडिया न्यूज, नारी उत्कर्ष (हिंदी मैगजीन), फोकस टीवी समेत कई संस्थानों में काम किया है. तथ्यों पर सवाल उठाने, डेटा का विश्लेषण करने और सोच-समझकर निर्णय लेने में वह सक्षम हैं. खाली समय में उन्हें किताबें पढ़ना और संगीत सुनना पसंद है. उन्होंने मगध विश्वविद्यालय से बीएससी, पटना विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है.
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Published at : 14 Oct 2026 05:31 PM (IST)
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PUNJAB NEWS BHAGWANT MANN
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