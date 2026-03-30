पंजाब के बठिंडा जिले में कांग्रेस के पूर्व दिवंगत नेता सुखराज सिंह नत्त के इकलौते बेटे और वकील दविंदर पाल सिंह नत्त (32) ने कथित तौर पर अपनी लाइसेंसी पिस्टल से खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली. यह घटना 29 मार्च की देर रात गणपति इंक्लेव में हुई. आत्महत्या से पहले उन्होंने 8 मिनट 45 सेकंड का वीडियो और एक सुसाइड नोट छोड़ा, जिसमें कुछ लोगों को जिम्मेदार ठहराया है.

आत्महत्या से पहले रिकॉर्ड किए गए वीडियो और लिखे गए नोट में दविंदर पाल सिंह नत्त ने मोहाली-जीरकपुर के एक नामी बिल्डर और उसके परिवार पर गंभीर आरोप लगाए. उन्होंने कहा कि उन्हें धोखा दिया गया और न्याय पाने के लिए कई बार प्रयास करने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई. इस वजह से वे मानसिक रूप से परेशान थे और खुद को असहाय महसूस कर रहे थे.

पुलिस ने शुरू की जांच, 3 लोगों के नाम सामने

घटना की सूचना मिलते ही थाना कैनाल कॉलोनी और वर्धमान पुलिस चौकी की टीम मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. पुलिस ने मौके से सुसाइड नोट और वीडियो को जब्त कर लिया है. आईएएनएस के अनुसार, एसपी सिटी नरिंदर सिंह के अनुसार, मृतक की मां के बयान के आधार पर केस दर्ज किया जा रहा है और सुसाइड नोट में तीन लोगों के नाम सामने आए हैं, जिनकी जांच जारी है.

Bathinda, Punjab: Davinder Pal Singh, son of late Congress leader who had contested from the Maur Mandi Assembly constituency, died by suicide. Before taking the step, Davinder released a video in which he accused a Mohali-based builder of cheating him and alleged that despite… pic.twitter.com/fana1nJDah — IANS (@ians_india) March 30, 2026

मां के साथ रहते थे, देर रात उठाया कदम

पुलिस के मुताबिक दविंदर पाल सिंह नत्त गणपति इंक्लेव में अपनी मां के साथ रहते थे. देर रात उन्होंने अपने लाइसेंसी हथियार से खुद को गोली मार ली. एसपी नरिंदर सिंह ने बताया कि आत्महत्या से पहले मृतक ने एक वीडियो साझा किया था, जिसमें उसने अपनी मौत के कारणों का जिक्र करते हुए कुछ लोगों को जिम्मेदार ठहराया. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गहन जांच कर रही है.