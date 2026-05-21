Ludhiana Girl Death: नाइट ड्यूटी से लौटते वक्त हुआ हादसा! तेज रफ्तार कार ने ली पंजाबी छात्रा की जान
Punjab Road Accident: ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में नाइट ड्यूटी से लौट रही लुधियाना की 19 साल की छात्रा कोमलप्रीत कौर की तेज रफ्तार कार की टक्कर से मौत हो गई, जिससे परिवार में मातम छा गया.
Punjabi Student in Australia Road Accident: ऑस्ट्रेलिया के पर्थ शहर में सड़क हादसे में कोमलप्रीत कौर नाम की 19 साल की भारतीय छात्रा की मौत हो गई. वह पंजाब के लुधियाना जिले की रहने वाली थी और ऑस्ट्रेलिया में नर्सिंग की पढ़ाई कर रही थी. इस दर्दनाक हादसे के बाद पंजाब में उसके परिवार का रो-रोकर बुरा हाल है.
जानकारी के मुताबिक, कोमलप्रीत वहां पढ़ाई के साथ-साथ पार्ट-टाइम जॉब भी कर रही थी. शनिवार देर रात अपनी नाइट ड्यूटी खत्म करके पैदल घर जा रही थी. इस दौरान कैनिंगवेल इलाके में एक तेज रफ्तार कार ने उसे जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी भयानक थी कि कोमलप्रीत गंभीर रूप से घायल छात्रा को अस्पताल ले जाया गया, जहां बाद में डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.
नाइट ड्यूटी से लौटते समय हुआ हादसा
यह हादसा शनिवार रात करीब 11:30 बजे जॉन स्ट्रीट के पास अल्बानी हाईवे पर बेंटले प्लाजा कार पार्किंग में एक नीली हुंडई i30 हैचबैक ने टक्कर मारी थी. पुलिस के मुताबिक हादसे में उसे गंभीर चोटें आईं और एम्बुलेंस के जरिए रॉयल पर्थ अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई.
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परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़
कोमलप्रीत कौर पिछले साल अपने सुनहरे भविष्य के सपनों को पूरा करने के लिए ऑस्ट्रेलिया गई थी. वह पर्थ के मशहूर 'स्टेनली कॉलेज' (Stanley College) से नर्सिंग की पढ़ाई कर रही थी. बताया जा रहा है कि कोमलप्रीत पढ़ाई के साथ-साथ पार्ट-टाइम नौकरी भी करती थी, ताकि वह अपनी पढ़ाई और रहने-सहन का खर्च खुद उठा सके.
मृतक कोमलप्रीत कौर पंजाब के लुधियाना जिले में रायकोट/हलवारा के पास गांव कलसियां की रहने वाली थी. उसके पिता अमरीक सिंह भारतीय सेना से रिटायर्ड सूबेदार हैं. बेटी की मौत की खबर मिलते ही परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा और गांव में शोक की लहर दौड़ गई.
पुलिस ने शुरू की मामले की जांच
फिलहाल हुंडई कार चला रहे युवक के खिलाफ कोई मामला दर्ज नहीं किया है. पुलिस का कहना है कि जांच एजेंसियां हादसे की वजह पता लगाने में जुटी हैं. मेजर क्रैश इन्वेस्टिगेशन स्क्वाड के अधिकारी हादसे की जांच कर रहे हैं और चश्मदीदों, डैशकैम फुटेज या मोबाइल वीडियो साझा करने की अपील की है.
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Source: IOCL