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हिंदी न्यूज़राज्यपंजाबपाकिस्तान को वफादारी का सबूत देने के लिए ASI हरजीत सिंह की हुई हत्या? पुलिस का खुलासा

पाकिस्तान को वफादारी का सबूत देने के लिए ASI हरजीत सिंह की हुई हत्या? पुलिस का खुलासा

अमृतसर में ASI हरजीत सिंह की हत्या का आरोपी एनकाउंटर में मारा गया. एनकाउंट के बाद पुलिस ने बताया कि आरोपी के पाकिस्तान से कनेक्शन थे.

Written By : राहुल सांकृत्यायन |  Updated at : 20 Sep 2026 08:14 AM (IST)
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अमृतसर मे  ASI हरजीत सिंह की गोली मारकर हत्या करने में शामिल था शख्स का देर रात एनकाउंटर हो गया. पुलिस ने उसे जांच के दौरान रुकने का इशारा किया लेकिन हत्या के आरोपी ने फायरिंग शुरू कर दी. इसके जवाब में पुलिसिया कार्रवाई के दौरान उसे गोली लगी. बाद में उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया. बता दें ASI हरजीत सिंह की हत्या रात में पेट्रोलिंग ड्यूटी के दौरान हुई थी.

अमृतसर के CP हरमनबीर सिंह गिल ने कहा कि, 'हम 18 तारीख को हुई ASI हरजीत सिंह की हत्या के मामले पर बहुत गंभीरता से काम कर रहे थे. हमने पूरे शहर में चेकपॉइंट बनाए थे, जिनमें से एक ठंडा रोड पर भी था. पक्की जानकारी मिलने पर हमने 'रेड अलर्ट' जारी किया था. जब हमने ठंडा रोड पर बने चेकपॉइंट पर संदिग्ध को रुकने का इशारा किया, तो उसने गोली चला दी. उसने चार राउंड फायरिंग की और हमने बचाव में छह राउंड फायरिंग की. हमारी एक गोली उसे लगी. हमने तुरंत उसे फर्स्ट एड के लिए अस्पताल पहुंचाया, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई.

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गिल ने बताया कि डॉक्टरों ने उसे 'ब्रॉट डेड' (अस्पताल पहुंचने से पहले मृत) घोषित कर दिया. इस बीच, उसके साथ मौजूद एक और संदिग्ध अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में कामयाब रहा. हम  उसका पीछा कर रहे हैं और हमारी टीमें उसके पीछे लगी हैं; हम उसे बहुत जल्द पकड़ लेंगे.

आरोपी का क्या है पाकिस्तानी कनेक्शन?

उन्होंने कहा कि, 'पाकिस्तान का रहने वाला एक व्यक्ति, जो विदेश से काम कर रहा था, उसी ने उन्हें बहकाया था. उसने उन्हें पैसे का लालच दिया और नशीले पदार्थों के धंधे में शामिल करने का वादा किया. असल में, उसने उनकी वफादारी का सबूत मांगा था ताकि वे उसके कंट्रोल और दबाव में रहें. उसने उन्हें अकेले पुलिस अधिकारी को निशाना बनाने, उसकी हत्या करने और इस घटना का वीडियो बनाने का काम सौंपा था. उन्होंने हरजीत सिंह का वीडियो तब बनाया जब वे गिरे हुए थे और वह फुटेज उस साइट पर भेज दिया. जब उनके मोबाइल फोन की फॉरेंसिक जांच होगी, तो वह वीडियो मिल जाएगा. हम उनके लोकेशन कोऑर्डिनेट्स का इस्तेमाल करके पक्का लिंक भी बनाएंगे और कोर्ट में एक मजबूत केस पेश करेंगे.'

About the author राहुल सांकृत्यायन

राहुल सांकृत्यायन, abp live में बतौर डिप्टी न्यूज़ एडिटर कार्यरत हैं और स्टेट्स टीम का नेतृत्व कर रहे हैं. राहुल राजनीति, शासन-प्रशासन और समकालीन विषयों की खबरों की कवरेज और खबरों एवं घटनाक्रमों के संपादकीय समन्वय की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं.

पत्रकारिता के क्षेत्र में एक दशक से अधिक का अनुभव रखने वाले राहुल ने अपने करियर की शुरुआत में राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और फीचर डेस्क पर भी काम किया है. उनकी विशेष रुचि राजनीतिक खबरों, अपराध से जुड़े मामलों और राज्यों की समकालीन राजनीतिक गतिविधियों की कवरेज में रही है.

राहुल इससे पहले न्यूज़18 हिन्दी, वनइंडिया हिन्दी और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं, जहां उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता, ब्रेकिंग न्यूज और स्टेट्स कवरेज में महत्वपूर्ण अनुभव हासिल किया.

अपने पत्रकारिता करियर के दौरान राहुल ने कई महत्वपूर्ण घटनाओं और बड़े आयोजनों की कवरेज की है, जिनमें कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2018, लोकसभा चुनाव 2024 ऑपरेशन सिंदूर और महाकुंभ 2025 जैसे प्रमुख घटनाक्रम शामिल हैं.

राहुल ने देश के प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में शिक्षा प्राप्त की है. उन्होंने इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय के आनुषंगिक महाविद्यालय ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज, प्रयागराज से बी.कॉम किया है. इसके अलावा राहुल ने केंद्रीय विद्यालय बस्ती से हाईस्कूल और सरस्वती विद्या मंदिर रामबाग, बस्ती से इंटरमीडिएट की पढ़ाई की. आगे चलकर गुरु जम्भेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, हिसार से दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम के तहत पत्रकारिता में परास्नातक भी किया.

खबरों के अलावा साहित्य और वैचारिक लेखन में भी राहुल की गहरी रुचि है. राहुल हिंदी साहित्य के प्रमुख रचनाकारों जैसे राहुल सांकृत्यायन, यशपाल, मुंशी प्रेमचंद, हजारी प्रसाद द्विवेदी और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के लेखन को विशेष रूप से पढ़ना पसंद करते हैं. इसके साथ ही ओम प्रकाश वाल्मिकी, महादेवी वर्मा, अष्टभुजा शुक्ल, विनोद शुक्ल, दुष्यंत कुमार, रामनाथ सिंह, अदम गोंडवी, राही मासूम रजा, गोपाल दास नीरज की रचनाओं में भी उनकी दिलचस्पी है.

खबरों के लिए राहुल से rahulsa@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है. 
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Published at : 20 Sep 2026 08:07 AM (IST)
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Punjab Police Amritsar News PUNJAB NEWS
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