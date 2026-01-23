पंजाब में केजरीवाल की 'स्वास्थ्य गारंटी' पूरी! अब हर परिवार को मिलेगा 10 लाख तक का मुफ्त इलाज

AAP Punjab News: आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और सीएम भगवंत सिंह मान की ओर से पंजाब को मुफ्त इलाज की दी गई गारंटी भी पूरी हो गई. अब पंजाब के हर परिवार को 10 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलेगा. मोहाली में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान "आप" के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और पंजाब के सीएम सरदार भगवंत सिंह मान ने "मुख्यमंत्री सेहत योजना" का शुभारंभ कर दिया.

इस दौरान अरविंद केजरीवाल ने बताया कि जिन शानदार व महंगे अस्पतालों में अमीर इलाज कराते हैं, अब वहां गरीब भी इलाज करा सकेंगे. आज पंजाब मुफ्त इलाज, मुफ्त शिक्षा, मुफ्त बिजली और महिलाओं को बस में मुफ्त यात्रा की सुविधा देने वाला देश का पहला राज्य है. देश के इतिहास में यह पहली ऐसी योजना है जो सच में सबके लिए स्वास्थ्य सुरक्षा की गारंटी देती है.

सेहत योजना से ऐतिहासिक बदलाव- केजरीवाल

मोहाली में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री सेहत योजना का शुभारंभ करते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आज का दिन केवल पंजाब के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे देश के लिए एक बड़ा और ऐतिहासिक अवसर है. जो कार्य आज पंजाब में होने जा रहा है, वह शायद 1950 में ही हो जाना चाहिए था. जितने लोगों ने स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी, उन्होंने इसलिए संघर्ष नहीं किया था कि एक दिन अंग्रेज चले जाएंगे और हमारी सरकारें बन जाएंगी, लेकिन वे सरकारें जनता के लिए कुछ काम ही नहीं करेंगी.

केजरीवाल की गारंटी हुई पूरी- पंजाब

अरविंद केजरीवाल ने चुनाव में किए गए वादों का जिक्र करते हुए कहा कि जब मैं और मुख्यमंत्री भगवंत मान चुनाव प्रचार के लिए जाते थे, तो हम गारंटी देते थे. उस समय हम 'केजरीवाल की गारंटी' की बात करते थे, जिसमें एक गारंटी सेहत की होती थी कि पंजाब के हर व्यक्ति और हर नागरिक के लिए मुफ्त और अच्छी सेहत का इंतजाम करेंगे. तब लोगों को यकीन नहीं होता था. उन दिनों कांग्रेस की सरकार थी.

पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री थे और फिर चरणजीत सिंह चन्नी. वे कहते थे कि खजाना खाली है, सरकार घाटे में चल रही है और सरकार के पास पैसा नहीं है. वे कहते थे कि केजरीवाल घूम-घूम कर झूठी बातें कर रहा है कि मुफ्त बिजली, मुफ्त सेहत और मुफ्त शिक्षा देगा, जो संभव ही नहीं है क्योंकि पैसा नहीं है. लेकिन आम आदमी पार्टी की सरकार ने सारी गारंटी पूरी करके दिखा दिया.

केजरीवाल ने नई योजना शुरू की

अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आज जो यह 10 लाख रुपये की नई योजना शुरू की गई है, कुछ लोग इसका भी विरोध करेंगे. उन्होंने कांग्रेस, बीजेपी और अकाली दल वालों से कहा कि अगर कुछ अच्छा हो रहा है तो उसकी तारीफ कर दें. यह 10 लाख रुपये का इलाज सबको मिलेगा. उनका और उनके परिवारों का भी इलाज इस स्कीम में होगा. “आप” सरकार ने कोई भेदभाव नहीं किया और न ऐसी कोई शर्त ही रखी कि कांग्रेसियों या अकालियों का इलाज नहीं होगा. सबका इलाज होगा, भगवान सबको खुश रखे.