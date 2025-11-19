हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यपंजाब'अनमोल को मिल रही लॉरेंस बिश्नोई का भाई होने की सजा', चचेरे भाई का दावा- उसने नहीं कराई बाबा सिद्दीकी की हत्या

Anmol Bishnoi Extradition: वॉन्टेड गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई पर करीब 18 केस दर्ज हैं. इस बीच अमेरिका से डिपोर्ट होने के बाद वह भारत लाया जा रहा है. परिवार की मांग है कि अनमोल को सुरक्षा दी जाए.

By : निमिषा श्रीवास्तव | Updated at : 19 Nov 2025 10:23 AM (IST)
भारत के सबसे बड़े वॉन्टेड गैंगस्टर्स में से एक अनमोल बिश्नोई को अमेरिका से डिपोर्ट कर दिया गया है. उस आज (बुधवार, 19 नवंबर) को भारत लाया जा रहा है. आज अनमोल बिश्नोई की फ्लाइट दिल्ली पहुंचेगी, जिसके बाद उसे हिरासत में लेकर कई हत्याकांड की पूछताछ किए जाने की योजना बनाई गई है. अनमोल बिश्नोई कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का छोटा भाई है और उसपर मर्डर और फिरौती समेत कम से कम 18 केस दर्ज हैं. इनमें से एक महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी हत्याकांड भी है.

अनमोल कई साल बाद भारत आ रहा है. इसको लेकर पंजाब के फजिल्का में रह रहा उसका परिवार चिंतित है. अनमोल बिश्नोई के चचेरे भाई रमेश बिश्नोई का कहना है कि उन्हें न्यूज के माध्यम से ही यह जानकारी मिली थी कि अनमोल को अमेरिका से डिपोर्ट कर दिया गया है और वह भारत लाया जा रहा है. 

अनमोल बिश्नोई की सुरक्षा बढ़ाने की मांग

अपने भाई को लेकर रमेश बिश्नोई ने कहा, "आज जो मुख्य चिंता है, वह यह है कि अनमोल को अगर भारत लाया जा रहा है तो उस बच्चे की सुरक्षा भी दी जाए. उसकी सुरक्षा बढ़ाई जाए, क्योंकि न्यूज में देखा है कि उसके दुश्मन गैंगस्टर्स के दो-तीन गुट बन गए हैं. इसलिए हमारी चिंता है कि अनमोल को कोई बड़ा नुकसान न पहुंचे."

'हम कानून का सम्मान करने वाले लोग'- रमेश बिश्नोई

इसी के साथ अनमोल बिश्ननोई के चचेरे भाई ने कहा, "कानून तो अपना काम करेगा. हमने पहले भी कहा है कि हमारा परिवार कानून का सम्मान करता है. हम कानून को मानने वाले लोग हैं. कानून अपना काम करे, उसका हमने सदा सम्मान किया है और करते रहेंगे."

'हम मानने को तैयार नहीं कि अनमोल हत्या करवा सकता है'

भाई रमेश बिश्नोई ने दावा किया कि अनमोल निर्दोष है. उसे केवल लॉरेंस बिश्नोई का छोटा भाई होने की सजा मिल रही है. उन्होंने कहा, "हमारा समाज अहिंसा का पुजारी रहा है. ऐसे में किसी मर्डर केस में अनमोल का नाम आना... यह बात हम मानने को तैयार नहीं हैं कि बाबा सिद्दीकी या सिद्धु मूसेवाला का मर्डर अनमोल करवा सकता है. हमारे परिवार का ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है. हमारा परिवार तो संतों का परिवार है."

वहीं, रमेश बिश्नोई ने कहा कि परिवार तो यह नहीं मान सकता कि किसी के हत्याकांड में अनमोल का हाथहो सकता है. बाकी भारत आने के बाद अनमोल से पूछताछ की जाएगी तो सच सामने आ ही जाएगा. कई दफा होता यह है कि करने वाले लोग और होते हैं और फंस कोई और जाता है. यह जांच का विषय है."

About the author निमिषा श्रीवास्तव

निमिषा श्रीवास्तव ने लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन करने के बाद माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर्स की डिग्री ली है. इनको पत्राकारिता के क्षेत्र  में 5 साल से ज्यादा का अनुभव है. इस दौरान इन्होंने राजनीति, क्राइम और हेल्थ-लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. अभी निमिषा एबीपी न्यूज के डिजिटल विंग में अपनी सेवाएं दे रही हैं. निमिषा को इतिहास, साहित्य और कविताएं पढ़ने में रुचि है. 
Published at : 19 Nov 2025 10:15 AM (IST)
Lawrence Bishnoi Anmol Bishnoi PUNJAB NEWS
