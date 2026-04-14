अमृतसर में हाई-टेंशन तार बिछाने का विरोध, नवजोत कौर सिद्धू ने PSPCL पर लगाया मनमानी का आरोप

पंजाब के अमृतसर में 11KV हाई-टेंशन तार शिफ्ट करने का विरोध शुरू हो गया है. इस बीच भारतीय राष्ट्रवादी पार्टी (बीआरपी) की संस्थापक नवजोत कौर सिद्धू ने ट्वीट के जरिए PSPCL पर हमला बोलते हुए मनमानी का आरोप लगाया है.

उन्होंने कहा कि पीएसपीसीएल के चेयरमैन और उनकी टीम, कृपया अपनी मनमानी न करें. अपने कर्मचारियों और पंजाब की जनता का सम्मान करना सीखें, जो भारी बिल चुकाते हैं क्योंकि हमारी सरकारें निजी लाभ के लिए सौर ऊर्जा लागू करने में विफल रही हैं.

पूरे पंजाब में सौर ऊर्जा उपलब्ध कराएगी पार्टी- नवजोत सिद्धू

नवजोत कौर सिद्धू ने कहा कि भारतीय राष्ट्रवादी पार्टी पूरे पंजाब को शत प्रतिशत सौर ऊर्जा उपलब्ध कराएगी. न केवल मुफ्त बिजली, बल्कि सार्वजनिक छतों से उत्पादित अतिरिक्त बिजली सरकार द्वारा खरीदी जाएगी, ताकि उद्योगों को सस्ती ऊर्जा प्रदान की जा सके.

उन्होंने दावा किया कि पंजाब को 24 घंटे सस्ती बिजली मिलेगी. उन्होंने अमृतसर के मामले को उठाते हुए कहा कि यदि आप अमृतसर के झुझार एवेन्यू में एक परिवार को दो मंजिला घर बनाने में मदद करने के लिए 50 परिवारों के जीवन को खतरे में डालने की अपनी गलती को नहीं सुधारते हैं तो हमारी ओर से कड़ी प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ेगा.

आखिर क्या है पूरा मामला?

दरअसल एक शख्स ने पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (PSPCL) से साहिबजादा जुझार सिंह एवेन्यू एयरपोर्ट रोड अमृतसर में 11,000 वोल्ट (11 KV) हाई-टेंशन तारों के रीडिस्ट्रीब्यूशन के मामले में चिंता जताई है. शिकायत में कहा गया कि पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड एक ही व्यक्ति को सुविधा देने के लिए हाई-टेंशन (11 kV) तारों को रीडिस्ट्रीब्यूट करने की योजना बना रहा है, ताकि वह कॉलोनी में दो-मंजिला बंगला बना सके.

शिकायत में आगे बताया गया कि एक व्यक्ति को सुविधा देने के लिए 11,000-वोल्ट हाई-टेंशन तारों का यह बड़ा रीडिस्ट्रीब्यूशन जो 50 परिवारों के हितों के खिलाफ है और उन्हें सीधे तौर पर तथा सैकड़ों बच्चों को खतरे में डालता है. शख्स ने कहा कि यह अपने आप में जनहित के खिलाफ है और इसे तुरंत रोक दिया जाना चाहिए.

तारों के रीडिस्ट्रीब्यूशन पर शख्स ने जताई चिंता

शख्स ने चिंता जताते हुए कहा कि हाई-टेंशन लाइनें बेहद खतरनाक होती हैं और इनसे तुरंत बिजली का झटका लग सकता है. इसके अलावा तूफानों के कारण हाई-टेंशन तारों का गलती से गिरना या बिजली का रिसाव आस-पास मौजूद किसी भी व्यक्ति, यहां तक कि मासूम बच्चों के लिए भी जानलेवा हो सकता है.

उन्होंने आगे आरोप लगाते हुए कहा कि तारों का काम बिना किसी पूरी जांच-पड़ताल और बिना तय नियमों के कानूनों और प्रक्रिया से जुड़ी जरूरतों का सख्ती से पालन किए किया जा सकता है. उन्होंने कहा कि इस मामले में निवासियों को ठीक से नोटिस भी नहीं दिए गए हैं.

तार बिछाने के काम को रोकने की मांग

शख्स ने चिंता जताते हुए तार बिछाने के काम को रोकने की मांग की है. साथ ही कहा कि तारों के नए सिरे से बिछाने के काम को तब तक रोक दिया जाए, जब तक हाई-टेंशन तारों के रीडिस्ट्रिब्यूशन के लिए कानूनी प्रक्रिया का सख्ती से पालन न हो जाए और प्रभावित निवासियों की चिंताओं और शिकायतों का ठीक से समाधान न हो जाए.

साथ ही इस रीडिस्ट्रिब्यूशन की जरूरत, उपयोगिता और इसमें शामिल जोखिमों का विस्तार से आकलन न हो जाए, सुरक्षा से जुड़ा एक उच्च-स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन न हो जाए, जिसे निवासियों के साथ साझा किया जाए और जिस पर कार्रवाई की जाए.

वहीं इलाके में रहने वाले लोगों, खासकर बच्चों की बिजली के झटके और अन्य खतरों से पूरी सुरक्षा सुनिश्चित न हो जाए. इस मामले पर नवजोत कौर सिद्धू ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड को चेतावनी दे दी है.

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