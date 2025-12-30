हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
अमृतसर में पुलिस बनकर घर में घुसे लुटेरे, परिवार को कमरे में बंद कर जेवर-नकदी लेकर फरार

अमृतसर में पुलिस बनकर घर में घुसे लुटेरे, परिवार को कमरे में बंद कर जेवर-नकदी लेकर फरार

Amritsar News: घर की मालकिन जसबीर कौर ने बताया कि लुटेरे हथियारों से लैस थे और उनके पास डंडे और धारदार हथियार थे. लुटेरों ने परिवार को कमरे में बंद करके बाहर से ताला लगा दिया.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Updated at : 30 Dec 2025 09:08 PM (IST)
पंजाब के  अमृतसर जिले के जंडियाला गुरु इलाके में मंगलवार सुबह-सुबह एक घर में लूट की गंभीर घटना सामने आई है. सुबह करीब 3 बजे 10 से 12 अनजान युवक जबरन एक रिहायशी घर में घुस गए. लुटेरों ने खुद को पुलिस वाला बताकर परिवार का भरोसा जीता और फिर अचानक धमका कर पूरे परिवार को एक कमरे में बंद कर दिया. इसके बाद लुटेरों में घर में रखा जेवर और नगदी व कीमती सामान लेकर फरार हो गए. घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फ़ैल गयी.

सूचना मिलते ही पुलिस के आल्धिकारी फ़ोर्स के साथ मौके पर पहुंची और परिजनों से जानकारी लेकर लुटेरों की तलाश शुरू की. इलाके के सीसीटीवी भी खंगाले जा रहे हैं, घटना के वक़्त  घर का मेन सदस्य मंडी गया था, जिसका फायदा लुटेरों को मिला. परिवार बेहद दहशत में है.

ये था पूरा घटनाक्रम

घर की मालकिन जसबीर कौर ने बताया कि लुटेरे हथियारों से लैस थे और उनके पास डंडे और धारदार हथियार थे. लुटेरों ने परिवार को कमरे में बंद करके बाहर से ताला लगा दिया और फिर बिना किसी रोक-टोक के घर के हर कमरे की तलाशी ली. इस दौरान अलमारी, बक्से और दूसरा सामान उलट-पुलट कर सोने के गहने और कुछ कैश लूट लिया गया.

जसबीर कौर के मुताबिक, घटना के समय घर का एक सदस्य सब्जी मंडी गया हुआ था, जिसका लुटेरों ने फायदा उठाया. लुटेरों ने घर का मेन दरवाजा जबरदस्ती नहीं तोड़ा, बल्कि किसी लोहे की छड़ या किसी नुकीले औजार से कुंडी खोलकर अंदर घुस गए. घटना के बाद लुटेरे आसानी से फरार हो गए.

जल्द करेंगे खुलासा- पुलिस

घटना की जानकारी मिलते ही जंडियाला गुरु थाना पुलिस मौके पर पहुंची और पीड़ित परिवार के बयान दर्ज किए. पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है. इलाके में लगे CCTV कैमरों की फुटेज की जांच की जा रही है, जिसमें साफ दिख रहा है कि लुटेरे घटना से पहले बाहर खड़े होकर आपस में बात कर रहे थे और फिर प्लान बनाकर घर में घुसे.

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामला गंभीर है और दोषियों की तलाश के लिए कई टीमें बनाई जा रही हैं. दावा किया गया है कि लुटेरों को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा. घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है और स्थानीय लोगों ने पुलिस से रात की गश्त और सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है.

Input By : गगनदीप सिंह
Published at : 30 Dec 2025 09:08 PM (IST)
Punjab Police Amritsar News PUNJAB NEWS
