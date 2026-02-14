Punjab: नशे की लत से 26 साल के फुटबॉल खिलाड़ी की मौत, परिवार ने सरकार को ठहराया जिम्मेदार

Amritsar News: पंजाब के अमृतसर के कोट खालसा पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आने वाले गुरु नानकपुरा क्षेत्र में नशे की लत ने एक और परिवार उजाड़ दिया है. नशे की आदत ने पुलिस मुलाजिम का 26 साल का फुटबॉल खिलाड़ी बेटा छीन लिया, जिसने फिलहाल ही अपनी बी.एस.सी. की डिग्री पूरी की थी.

बताया जा रहा है कि आकाश पहले भी नशे की लत से जूझ रहा था और उसे कई बार नशा छुड़ाओ केंद्र में भर्ती करवाया गया था. उसकी मौत के बाद पारिवारिक सदस्यों ने देर रात उसकी लाश सड़क पर रख दी और पंजाब सरकार के विरुद्ध विरोध प्रदर्शन किया.

मौत के बाद दोस्त मौके से फरार हुआ

आकाश के पिता अशोक सैनी, जो कि पंजाब पुलिस में होमगार्ड थे. उन्होंने मीडिया को बताया कि वह अपने बेटे को उसी रात नशा छुड़ाओ केंद्र से घर लेकर आए थे. हालांकि, सुबह वह एक दोस्त के साथ बाहर गया और कथित तौर पर अपने आप को नशीले पदार्थों का टीका लगा लिया, जिसके कारण उसकी मौके पर ही मौत हो गई. उसका दोस्त मौके से फरार हो गया.

नशे से मौत पर परिजनों का विरोध प्रदर्शन

अपने बेटे की मौत से गुस्से में आए परिवार ने बीती देर रात उसकी लाश सड़क पर रखकर पंजाब सरकार के विरुद्ध रोष प्रदर्शन किया. पिता का कहना है कि इलाके में घर-घर नशा बेचा जा रहा है, लेकिन इसे रोकने के लिए कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है. उन्होंने भावुक होते हुए कहा कि अगर आप अपने बच्चों की जान बचाना चाहते हैं तो या तो पंजाब छोड़ दो या फिर ऐसी सरकार लाओ जो नशों के दुरुपयोग को सख्ती से कंट्रोल करे.

इस दौरान इस्लामाबाद थाने के पुलिस अधिकारी हरसंदीप सिंह ने कहा कि सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है. परिवार के बयान के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी. इस घटना के बाद इलाके में शोक और गुस्से का माहौल है.