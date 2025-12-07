अमृतसर में अजनाला के गांव कियामपुर से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने हर किसी को हिलाकर रख दिया है. घरेलू कलह का ये मामला इतना बढ़ गया कि माता-पिता ने अपने ही बेटे की ईंटों से हमला कर हत्या कर दी. मरने वाला युवक 28 साल का सिमरजंग सिंह था, जो अपनी पत्नी और दो साल के बेटे के साथ रहना चाहता था.

उसकी पत्नी नवप्रीत कौर कुछ समय से मायके में रह रही थी. उसका कहना है कि घर में अक्सर झगड़े होते थे, इसलिए वह अपने माता-पिता के पास चली गई थी. इसके बावजूद सिमरजंग बार-बार उसे घर लाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि वह परिवार को टूटने नहीं देना चाहता था.

दूसरी शादी करवाना चाहते थे ससुराल वाले

नवप्रीत कौर का आरोप है कि उसके ससुराल वाले उसे वापस नहीं लाना चाहते थे. उनका कहना था कि वे अपने बेटे की दूसरी शादी करवाना चाहते थे. इसी बात को लेकर लंबे समय से तनाव चल रहा था.

आज सुबह जब सिमरजंग ने फिर से पत्नी को घर लाने की बात कही, तो घर में बड़ी बहस छिड़ गई. बात इतनी बिगड़ी कि आरोपियों ने गुस्से में ईंट उठाकर सिमरजंग के सिर पर कई वार कर दिए. चोट इतनी गहरी थी कि उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया.

घटना के बाद मृतक की पत्नी, बेटा और मायके वाले सदमे में हैं. नवप्रीत का कहना है कि वह पति के साथ रहने को तैयार थी, लेकिन ससुराल वालों का रवैया हमेशा खराब रहा.

मृतक के ससुर ने भी आरोप लगाया है कि उनकी बेटी को शादी के बाद से ही परेशान किया जाता था. उनका कहना है कि दामाद उसे वापस घर लाना चाहता था, लेकिन लड़के के माता-पिता इसके खिलाफ थे.

अजनाला पुलिस स्टेशन के स्टेशन हाउस ऑफिसर हिमांशु भगत ने बताया कि हत्या का केस मृतक के दादा के बयान पर दर्ज किया गया है. पुलिस ने सिमरजंग के पिता को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि उसकी मां अभी फरार है.