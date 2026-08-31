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हिंदी न्यूज़राज्यपंजाबअकाली दल के छात्र संगठन का ABVP को समर्थन, कांग्रेस बोली- ये कंप्लीट सरेंडर

अकाली दल के छात्र संगठन का ABVP को समर्थन, कांग्रेस बोली- ये कंप्लीट सरेंडर

पंजाब यूनिवर्सिटी छात्रसंघ चुनाव में SAD के छात्र संगठन SOI ने बीजेपी के छात्र संगठन ABVP को समर्थन दिया है. इसके बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वडिंग ने अकाली दल और बीजेपी को घेरा है.

Written By : सचिन कुमार |  Updated at : 31 Aug 2026 04:44 PM (IST)
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पंजाब यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनावों को लेकर प्रदेश की राजनीति गरमाई हुई है. इस बीच पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वडिंग ने शिरोमणि अकाली दल को घेरा है. उन्होंने अकाली के छात्र संगठन SOI द्वारा बीजेपी के छात्र संगठन ABVP को पंजाब यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनावों में समर्थन पर सवाल उठाया है. वडिंग ने तंज कसते हुए कहा कि इससे पता चलता है कि सुखबीर सिंह बादल पंजाब विधानसभा चुनाव में बीजेपी के साथ गठबंधन के लिए कितना बेकरार हैं. वडिंग ने ये भी आरोप लगाया कि असल में ये सारे निर्णय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ही ले रहे हैं. 

यह पूरी तरह से सरेंडर करने जैसा- अमरिंदर सिंह राजा वडिंग

अमरिंदर सिंह राजा वडिंग ने अपने एक्स पोस्ट में लिखा, ''पंजाब यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनावों के लिए, अकाली दल के छात्र संगठन SOI ने ABVP को अपना समर्थन देने का फैसला किया. अकाली दल और उसके अध्यक्ष सुखबीर बादल की असलियत सबके सामने आ गई है. ऐसा नहीं है कि यह फैसला सुखबीर बादल ने लिया. अब तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ही चीजों को तय करते हैं. BJP के साथ गठबंधन करने के लिए सुखबीर सिंह बादल की बेताबी चरम पर दिख रही है. यह पूरी तरह से सरेंडर करने जैसा है.''

अध्यक्ष पद पर SOI उम्मीदवार का नामांकन हो गया था रद्द

बता दें कि पंजाब यूनिवर्सिटी में आज (31 अगस्त) हुए छात्रसंघ चुनावों के लिए शिरोमणि अकाली दल के छात्र संगठन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया (SOI) ने बीजेपी के छात्र संगठन ABVP को समर्थन दिया है. SOI ने अध्यक्ष पद पर नामांकन भरा था लेकिन नामांकन रद्द हो गया जिसके बाद SOI ने ABVP को अध्यक्ष पद पर समर्थन दिया है. 

बाकी सीटों पर SOI चुनाव नहीं लड़ रही और किसी को समर्थन नहीं दिया है. इसे आने वाले पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए SAD और बीजेपी में चल रही गठबंधन की बातचीत से भी जोड़ा जा रहा है.

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Published at : 31 Aug 2026 04:31 PM (IST)
Tags :
Amarinder Singh Raja Warring SAD PUNJAB NEWS
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