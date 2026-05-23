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हिंदी न्यूज़राज्यपंजाबपंजाब के सीएम भगवंत मान का बड़ा ऐलान, SC के निर्देशों के अनुसार हटाए जाएंगे आवारा कुत्ते

पंजाब के सीएम भगवंत मान का बड़ा ऐलान, SC के निर्देशों के अनुसार हटाए जाएंगे आवारा कुत्ते

Punjab News: मुख्यमंत्री भगवंत मान ने X पर लिखा था कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुसार राज्य सरकार बच्चों और राहगीरों के लिए खतरा बने आवारा कुत्तों को खत्म करने का अभियान बड़े स्तर पर शुरू करेगी.

By : सचिन कुमार | Edited By: Mahima Pandey | Updated at : 23 May 2026 11:48 AM (IST)
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पंजाब के कई हिस्सों में आवारा कुत्तों के हमलों की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए राज्य के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने आवारा कुत्तों के सफाए का ऐलान किया था, लेकिन अब विरोध के बाद उन्होंने यू टर्न लिया है. मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को साफ किया है कि जो भी कार्रवाई होगी, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार और पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत ही होगी.

इससे पहले मुख्यमंत्री भगवंत मान ने X पर लिखा था कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुसार राज्य सरकार बच्चों और राहगीरों के लिए खतरा बने आवारा और खतरनाक कुत्तों को खत्म करने का अभियान बड़े स्तर पर शुरू करेगी. मुख्यमंत्री की इस घोषणा का पशु प्रेमियों ने खूब विरोध किया था, जिसके बाद शुक्रवार को राज्य सरकार ने कहीं भी आवारा कुत्तों के खिलाफ कोई अभियान नहीं चलाया. 

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पंजाबी अदाकार सोनम बाजवा ने अपने X हैंडल पर लिखा कि सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों को बड़े स्तर पर मारने के आदेश नहीं दिए हैं, बल्कि व्यवस्थित तरीके से इन्हें हटाने के लिए आदेश दिया है. आवारा कुत्तों को रखने के लिए शेल्टर होम्स कहां हैं. इस तरह से बेजुबान जानवरों को मौत की सजा नहीं दी जा सकती. उन्होंने मुख्यमंत्री से अपील की कि सरकार इसके लिए NGOs और जानवरों के डॉक्टरों को साथ लेकर इस समस्या का मानवीय हल ढूंढें. 

पंजाबी गायिका हिमांशी खुराना ने भी मुख्यमंत्री की घोषणा का विरोध किया था और कहा कि इन्हें पूरी तरह खत्म करना हल नहीं, बल्कि इसके लिए मानवीय दृष्टिकोण की जरूरत है. आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुईं राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने भी लिखा है कि मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को गलत तरीके से पेश किया है. मुख्यमंत्री भगवंत मान के इस पोस्ट के बाद बीजेपी नेता तेजेंद्र बग्गा ने सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर इसकी शिकायत की है और कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश को भगवंत मान ने गलत तरीके से पेश किया है.

 

विरोध में उठती आवाजों को देखते हुए  मुख्यमंत्री भगवंत मान ने आज X पर लिखा कि सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को पूरी तरह मानेगी. लिखा कि सार्वजनिक जगहों पर जहां ज्यादा लोग आते हैं वहां से आवारा कुत्तों को हटाने पर काम होगा ताकि बुजुर्ग, बच्चे और परिवार सुरक्षित महसूस करें. इसके लिए सरकार पर्याप्त मात्रा में शेल्टर होम्स बनाएगी जहां इन कुत्तों को रखा जा सकता है. उन्होंने लिखा कि कानून द्वारा अधिकृत तरीके से पागल कुत्तों, बुरी तरह बीमार कुत्तों और खतरनाक आवारा कुत्तों को दर्द रहित मृत्यु देने के लिए कदम उठाए जायेंगे जो पशु क्रूरता निवारण अधिनियमके प्रावधानों के तहत ही होगी. 

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Published at : 23 May 2026 11:46 AM (IST)
Tags :
DOG  PUNJAB SUPREME COURT BHAGWANT MANN
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