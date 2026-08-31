अबोहर में बेटे ने प्रेशर कुकर से की मां की हत्या, आरोपी गिरफ्तार

अबोहर के संत नगर में आज दोपहर एक कलियुगी बेटे ने नशे की हालत में अपनी ही मां की निर्मम हत्या कर दी, वहीं मौके पर पहुंचें लोगों ने हत्यारोपित व्यक्ति को काबू कर लिया. सूचना मिलने पर डीएसपी अबोहर और थाना नंबर एक के प्रभारी मौके पर पहुचें और युवक को काबू कर अपने साथ ले गए वहीं मृतका के शव को समाज सेवा समिति की मदद से अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है. बताया जाता है कि मां की हत्या करने वाला युवक नशे का आदी होने के साथ ही मानसिक रोगी भी है.

जानकारी के अनुसार संत नगर गली नंबर एक निवासी करीब 80 साल की कृष्णा रानी के दो बेटे हैं जिनमें बड़ा बेटा सुनील जो कि पिछले काफी समय से मानसिक रोगी है और नशे का भी सेवन करता है जो उसके साथ ही रहता है जबकि छोटा बेटा विजय कुमार इन्द्रा नगरी गली नंबर 4 में उनसे अलग रहता है. बताया जाता है कि सुनील कुमार के मानसिक रोग की दवा भी एक निजी डाक्टर के पास चल रही है.

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कमरे की खिडकी तोड मां पर किया हमला

सूत्रों के अनुसार आज दोपहर करीब एक बजे जब सुनील कुमार नशे में धुत्त था तो उसने अपनी बूढ़ी मां से झगडा किया . उसका आक्रमक रुप देखकर उसकी मां अपनी जान बचाने के लिए कमरे में चली गई और कमरा अंदर से बंद कर लिया लेकिन सुनील कुमार ने तैश में आकर कमरे की खिडकी तोड दी और मां पर हमला बोलते हुए ना सिर्फ उसके कपड़े फाड़ डाले बल्कि घर में रखे प्रैशर कुक्कर से मां के सिर पर प्रहार कर उसकी हत्या कर दी, महिला का शोर शराबा सुनकर लोग एकत्र हुए और सुनील कुमार को काबू कर इसकी सूचना उसके भाई व पुलिस को दी.

पुलिस ने बेटे को लिया हिरासत में

इधर सूचना मिलते ही डीएसपी हरीश कुमार व थाना प्रभारी मनिंदर सिंह तुरंत मौके पर पहुंचें और शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया और मां की हत्या करने वाले सुनील को हिरासत में लेकर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी. पुलिस मृतका के बेटे विजय कुमार के बयानों पर बनती कार्रवाई कर रही है.